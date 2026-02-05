陸配立委爭議燒到憲法！陳昭姿嗆賴政府：承認兩國就勇敢修憲

民眾黨立委陳昭姿。（中時資料照，民眾黨團提供）

內政部不斷以《國籍法》20條規定，要求「陸配」白委李貞秀放棄中華人民共和國國籍，內政部長劉世芳4日晚間更表態，已規範機密以上文件及個資都不提供給李。白委陳昭姿今（5日）表示，倘若執政黨認為我方跟對岸是兩個國家，「那就勇敢修憲」。

面對民眾黨會不會提《國籍法》修法幫李貞秀解套？陳昭姿5日於立院受訪時表示，《國籍法》版本是由國民黨提出，李貞秀擁有中華民國國籍並參選，那就回到《憲法》的憲政法治，「請賴政府好好去讀一下《憲法》，我們現在承認對岸是個國家嗎？我們如果承認對岸，才有所謂『放棄國籍』之說，但請你看看《憲法》修了沒有？修的現況是什麼？今天已經不是李貞秀個人問題」。

陳昭姿質疑，現在賴政府是網內互打嗎？中選會給當選證書、陸委會也稱有資格，且已有放棄中華人民共和國戶籍，但內政部卻要李貞秀「放棄國籍」，這除了網內互打，更是「前朝後朝互打」，都是民進黨執政時期，蔡政府也有類似案例，但卻仍能執行民代權責。

陳昭姿直言，「也好啦！這件事情大家就好好檢視，請問執政黨，你現在認為台灣跟中國的關係是什麼？不然你就修法，把《憲法》改了！」曾經執政8年 、擁有最大的國會多數，民進黨也沒處理這件事情，今天卻把事情推到民眾黨一位「陸配」立委，且登記參選、當選時都沒問題，如今也已宣誓完成，「那今天你們還要講什麼？」

媒體追問，民眾黨會不會替陸配參政權提相關修法？陳昭姿說，由於新會期已有新總召，《國籍法》部分，請容黨團內部再做討論跟說明。

陳昭姿強調，最大問題是在《憲法》，然而執政黨卻從來沒有動作，想用的時候才拿出來用，「如果執政黨認為我們跟對岸是兩個國家，那就勇敢修憲。」

至於劉世芳表態未來不讓李貞秀調閱機密資料、個資，立委權益是否被侵害？陳昭姿批評，「劉部長，你是在扮演大法官嗎？我們請大法官來釋憲好了！內政部可不可以禁止一個已經當選、拿當選證書，且也宣誓完成的立委，不能履行其責任嗎？請教大法官，來釋憲」。

