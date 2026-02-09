陸配立委適法性風暴延燒 陳培瑜點名：答案在韓國瑜手上

立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，立法院長韓國瑜也去盤點相關法規，更不願意尊重相關制度，只會空口說白話。(本報資料照片)

針對各界近期相當關注民眾黨陸配立委李貞秀適法性的問題，立法院長韓國瑜8日表示，他會保障每一個立委的權益，包括李貞秀，他的天職是保障每一個立委在沒有後顧之憂下，能夠全心全意問政，爭取台灣人民的福祉；立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，韓國瑜也去盤點相關法規，更不願意尊重相關制度，只會空口說白話。

陳培瑜表示，到目前為止，李貞秀是否合法可以擔任台灣的公職，所有的答案都在韓國瑜手上，當國人提出這麼多疑問，韓國瑜也不願意去盤點相關法規，更不願意尊重相關制度，只會空口喊話、空口說白話。

她指出，如果沒有作為，那李貞秀的雙重國籍問題，如果做到2年後依然沒有辦法解決，這一切的問題都在韓國瑜的手上。

陳培瑜呼籲，請韓國瑜尊重法治、尊重制度、尊重台灣的民主自由，請守護台灣民主自由法治的底線，如果讓一位中國籍的立委在台灣可以索取機密資料、可以參與機密會議，很難想像台灣的國安究竟會有多少、多大的破口，而這都是韓國瑜所造成。

