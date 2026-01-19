陸配網紅稱「遲早紅旗插滿台灣」遭檢舉 移民署廢長期居留許可

關關被移民署廢止長期居留許可。（圖／翻攝畫面）

陸配網紅關關過去曾在社群媒體抖音上發表，「遲早紅旗插滿台灣」等敏感言論，甚至還前往馬場町紀念公園祭拜共諜，引發譁然，事後有民眾看不下去，選擇向移民署檢舉。移民署認為，關關的言論已經危及國家安全以及社會安定，於上月底廢止關關的長期居留許可，並限令出境，目前關關已經離開台灣。

過去，關關曾在抖因上發表「遲早紅旗插滿台灣」言論，稱「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」、「台灣是中國不可分割一部分」等言論，甚至還去馬場町紀念公園祭拜共諜，引發譁然。

有民眾向移民署檢舉，聲稱「關關」有相關武統言論，後續經過調查以後，移民署認為，關關言論已經危及國家安全以及社會安定，最終於去年的12月底廢止關關的長期居留許可，並限令出境。據了解，關關已經在上周五自行搭飛機離境，移民署並未採用強制驅離的手段。

