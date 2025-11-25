陸配能參政？劉世芳回應了：修法排除某國才是「標籤化」

內政部長劉世芳今天出席「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」。（王千豪攝）

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華因提不出提出放棄中華人民共和國國籍的證明，遭內政部依《國籍法》解職，國民黨立院黨團正在研議提出國籍法修法，讓陸配參政權不受國籍法規範。內政部長劉世芳今（25）天表示，若把某一個國家或地區排除掉的話，這才是標籤化處理。

劉世芳今天出席「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，並於會前接受媒體訪問。針對近期陸配參政權所引發的討論，劉世芳重申，中國人依照《兩岸人民關係條例》到台灣申請到合法許可的話，其在台灣的生活、福利、工作上都受到同樣保障，但唯一比較不同的地方是，國籍法規定要對單一的國家效忠，所以才有20條的規定。

劉世芳說，她已多次重申，國籍法是針對中華民國以外的任何國家，所以如果有人修法把某一個國家或地區排除掉的話，這才是有點像是標籤化的處理。

劉世芳強調，擔任公職的意思就是只能對某一國家效忠，不可能針對兩個國家效忠。她更反問，如果國籍法修法的話，會不會有標籤化的處理？這樣對未來中配參加台灣其他公共活動，或公共領域上，反而有不同的想象空間。

