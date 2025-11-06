陸配被廢台灣戶籍！國台辦嗆：恐怖 陸委會回應了

國台辦新任發言人張晗。（圖／央視）





中國國台辦5日再上任一名新發言人，是「中共中央台灣工作辦公室」港澳局局長張晗，具備長期涉港澳接觸與兩岸基層交流的實務經驗。她今天也針對50人被廢除台灣戶籍做出回應。

內政部10月29日正式發布命令，宣布《大陸地區人民在台灣地區依親居留、長期居留或定居許可辦法》部分條文修正案自10月31日起生效。

根據新規定，大陸地區人民申請在台定居時，除原本必須繳交「喪失大陸地區戶籍證明公證書」外，還需另外提交「未申領、持用或已放棄（註銷）大陸地區護照證明的公證書」，以確保申請人確實放棄大陸地區人民身分。

內政部長劉世芳先前指出，若發現國人持有中國身分證、護照，將會註銷台灣身分證、取消健保與護照。經移民署清查後，2日公布50人被廢除戶籍，其中16人是陸配。

有媒體在國台辦例行記者會上，提問相關問題。張晗對此表示，台灣同胞申領大陸相關身分證件是其合法權利，有關申領情況及證件資訊依法受到嚴格保護。

張晗痛批，民進黨當局有關行為是剝奪台灣同胞正當權益、製造「綠色恐怖」的又一罪證，必將遭到廣大台胞的強烈反對和堅決抵制。

對於國台辦聲稱陸配被廢除台灣戶籍或居留權是「綠色恐怖」的說法，陸委會副主委梁文傑在今（6日）的記者會上回應表示，「我們是希望每一位陸配朋友，來到台灣都能夠安居樂業，但是如果對於台灣的社會秩序、國家安定造成影響的話，這都不是我們樂見的。」

