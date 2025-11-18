陸配被控直播偷拍學童 獲不起訴

劉姓陸籍配偶5月因在台北市民生國小旁人行道直播，被民眾懷疑拍攝學童告發，台北地檢署以罪嫌不足，將劉女不起訴。（本報資料照片）

綠營今年推動「大罷免」投票前，劉姓陸籍配偶因在台北市民生國小旁人行道直播，被民眾懷疑拍攝學童，告發劉女涉嫌違反《個人資料保護法》及《刑法》妨害祕密等罪嫌。台北地檢署偵查後，根據民眾蒐證照片，認為劉女僅持手機、自拍棒步行街頭隨興拍攝，拍到的人物身分難以辨識，不符《個資法》及妨害祕罪構成要件，檢察官認為劉女罪嫌不足，處分不起訴。

由於本案為民眾告發，依法不得再議，劉女獲不起訴確定。

今年5月15日上午8時許，民眾發現有女子在民生國小旁人行道上，持裝有手機的自拍棒開直播，懷疑她拍攝周遭學童，因當時正值綠營發動對新竹市長高虹安及藍委「大罷免」前夕，格外引發關注。

另民進黨台北市議員許淑華接獲陳情，認為女子手機直播畫面中，出現「台灣現場直播」字眼，介紹各個學校周邊環境，還拍到學童臉部，有可能再去北市其他學校拍學生，引發家長恐慌不安，隨即報案告發。

北市警松山分局找到直播女子，發現是住在學校附近的劉姓陸配，劉女到案坦承當時正在直播，但是當天她是要出門買菜，想記錄她在台灣的生活，並沒有揭露兒童或少年的身分資訊。

檢察官依民眾提供的4張蒐證照片，發現劉女當時位於公眾往來場域，有其他人車通行，看不出在攝錄特定人士，且當時直播內容並非屬私密活動，縱使劉女未經路人同意就拍攝，亦非《刑法》妨害祕密罪處罰要件 。

檢察官另依監視器畫面，發現劉女離開民生國小旁人行道後，繼續持手機和自拍棒，沿著民生東路、健康路、光復北路行走，與一般記錄日常生活而在步行中隨興拍攝的常態相符，其拍到的影像難以辨識人物身分，也沒有蒐集直接或間接足以識別的資料，不符《個資法》構成要件，認定劉女罪嫌不足，處分不起訴。