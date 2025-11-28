陸配被貼標籤 海基會：根本問題是中共威嚇台灣

（中央社記者李雅雯台北28日電）在台陸配擔任民選公職未能放棄中華人民共和國國籍被指恐牽涉國安問題。海基會副秘書長黎寶文說，根本問題在於中共不放棄武力威嚇台灣，這才是對於陸配產生刻板印象的來源。

海峽交流基金會（海基會）28日下午召開背景說明會，由黎寶文主持。

黎寶文認為，倘若台灣社會對於陸配有刻板印象的話，來源不在於陸配本身，主要來源出於中共從來沒有放棄對台軍事威嚇、威脅，這是最大的問題所在，這才導致台灣社會有國安擔憂；大部分陸配在台安居樂業、積極融入台灣生活。

他提到，海基會立場與政府各單位一致，基於單一忠誠原則，如果陸配擔任民選公職未能放棄中華人民共和國國籍，恐將有雙重忠誠問題；民選公職與政府關係非常緊密，必須要有完整的信賴關係，民選公職人員必須完成單一忠誠義務。

黎寶文強調，中共對於台灣來說是國安威脅；但是中國大陸人民來到台灣是否有國安疑慮，這必須按照事實、案例判斷。

他認為，根本原因還是要回到中共本身，如果中共放棄對台灣武力威嚇，這將可以有效減輕台灣與周邊國家的國安疑慮；對於海基會來說，期待兩岸可以恢復對話、交流，利用交流取代對抗，這才有助於兩岸和平、人民往來。

大陸委員會（陸委會）副主委梁文傑昨天在例行記者會上表示，陸配取得台灣國籍時，還是擁有中華人民共和國國籍，根據中共反間諜法、國家情報法、國家安全法，中共可以要求公民配合國家情報工作，必須提供情報線索。

內政部27日透過新聞稿指出，中共目前是境外敵對勢力，原陸籍人士在未放棄中華人民共和國國籍前，有配合中共情報單位提供情報義務，這與國籍法所欲規範的公職人員忠誠義務有嚴重衝突，將造成國安威脅。（編輯：楊昇儒）1141128