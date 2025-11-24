陸配返台帶「草仔粿」被罰20萬 喊不知有豬肉！拖5個月才繳清

黃姓婦人（右）偕同友人到場 說明案情並繳清罰鍰。（翻攝自法務部行政執行署新北分署）

法務部行政執行署新北分署近日強力執行非洲豬瘟相關裁罰案件。現居台北市、60多歲的黃姓婦人（大陸配偶）今年6月從中國返台時，攜帶4片草仔粿入境。邊境檢疫人員查驗後發現草仔粿內餡含豬肉成分，違反《動物傳染病防治條例》，當場遭裁罰20萬元。

遲未繳納遭移送強制執行 帳戶僅扣到2,730元

黃婦因逾期未繳罰款，案件於今年9月移送新北分署進行強制執行。執行人員調查後，於10月核發執行命令並扣押其銀行帳戶，但僅扣得2,730元；另外對其在老人養護中心的薪資債權進行扣押時，發現她已提前離職，因此無其他財產可供執行。

婦人稱「不知內含豬肉」

黃婦向執行人員表示，當時返鄉後受同鄉友人請託攜帶草仔粿回台，她並不知道內含豬肉成分才會誤觸法規。然而執行人員明確告知，相關行政裁罰已定案，仍須依法繳納，若不提出清償方案，後續將持續追查財產並採取強制措施。

怕遭強制措施 向友人籌錢後一次付清

黃婦在拖延5個月後，理解到後續執行風險後，於是向同鄉友人籌措款項，並於11月14日到場，一次繳清20萬元全部罰鍰，案件因此順利結案。

新北分署：勿替他人攜帶來路不明食品

新北分署提醒民眾，入境時務必遵守檢疫規定，不要接受他人請託攜帶來源不明或可能含有動物成分的食品，以免觸法受罰；同時呼籲義務人面對罰款時應盡早處理，以免延誤造成強制執行與更大財務壓力。

更多鏡週刊報導

郁方老公杜拜出差腹痛「靠AI揪出盲腸炎」 緊急開刀逃過一劫！

離譜走私！女旅客裙子藏「229條活魚」想過關 海關一掀開傻眼了

美國已婚女狼師「用金錢換取性關係」 學生害怕：還逼我內X