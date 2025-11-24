陸配返台帶「豬肉草仔粿」遭罰20萬不繳！新北分署強制執行繳清

婦人偕同友人到場並繳清罰鍰20萬元。 圖：法務部行政執行署新北分署/提供

[Newtalk新聞] 一名60歲的陸籍配偶，今年6月自中國返台時受友人請託，攜帶草仔粿入境，卻被查出內餡含有豬肉成分，遭裁罰20萬元。但女子因遲遲未出面繳納，9月由新北分署強制執行。婦人籌措款項後，才於本月一次繳清。

現居台北的60多歲黃姓陸籍配偶，在今年6月自中國返台時受友人請託，攜帶4片草仔粿入境，經檢疫人員查出內餡含豬肉成分，因違反《動物傳染病防治條例》遭裁罰20萬元。但她遲遲未繳納，案件於9月移送法務部行政執行署新北分署強制執行。

新北分署調查後於10月扣押其銀行帳戶，但僅扣得2730元；另外對其任職的老人養護中心薪資債權進行扣押時，發現婦人已提前離職，無法執行，名下也無其他可供扣押財產。執行人員主動聯繫並要求提出清償方案。黃姓婦人表示並不知草仔粿含豬肉，才誤觸法令。經執行人員告知若持續拖延可能面臨的強制措施後，她向同鄉友人籌措款項，於本月14日一次繳清20萬罰鍰。

新北分署提醒，為防範非洲豬瘟，依農業部裁罰基準，從近3年內發生非洲豬瘟國家的旅客如違規攜帶豬肉產品入境，首次裁罰新台幣20萬元、再犯可罰到100萬元。呼籲民眾入境時務必遵守相關檢疫規定，切勿接受他人請託，攜帶來源不明或可能含有動物性成分之食品，以免觸法受罰。

