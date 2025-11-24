陸配遞補立委簽切結書解套？劉世芳：國籍法無此規定

陸配參政權引發討論，《中國時報》報導，民眾黨可能遞補立委的陸配李貞秀將簽立院切結書尋求解套。內政部長劉世芳表示，現行國籍法規定，放棄中華民國以外的外國籍，沒有切結或具結方式；且根據行政院民國112年函釋給各部會，中華民國以外國籍當然包括中華人民共和國國籍。

陸配參政權引發討論，內政部長劉世芳（左）24日表示，現行國籍法規定，放棄中華民國以外的外國籍，沒有切結或具結方式。

全國5個村里長因中華人民共和國國籍問題，遭內政部要求鄉公所、區公所依國籍法規定解職。可能遞補民眾黨不分區立委的李貞秀是否能遞補成功也受外界關注，《中國時報》報導，李貞秀表達將會簽署「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書。

針對提切結方式是否有法律效力，劉世芳今天（24日）至立法院備詢前接受媒體聯訪時說，現行國籍法規定，放棄中華民國以外的外國國籍，沒有切結或具結的方式。

此外，針對立法院國民黨團指將提修法保障陸配參政權。劉世芳表示，國籍法是針對所有中華民國以外的外國籍的人，如果特別對陸配很奇怪，這是非常特權的條款。

劉世芳指出，國籍法20條講得非常清楚，要擔任公職者，就職一年內要放棄中華民國以外的外國籍，且根據行政院民國112年函釋給各部會，中華民國以外國籍當然包括中華人民共和國國籍。

針對台北市、新北市、桃園市與花蓮縣政府因未將5名陸配村里長解職，遭內政部送監察院查處。劉世芳表示，因截至今年5月，5個陸配村里長已就職超過1年，內政部民政司多次去函要求縣市政府一定要照國籍法規範處理，不過縣市政府都是推、拖方式，例如說要問陸委會、移民署、內政部等單位，因此內政部認定縣市政府失職，移送給監察院調查。