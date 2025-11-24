陸配遞補立委簽切結書解套？劉世芳：沒有切結或具結的辦法

內政部長劉世芳。（袁茵攝）

內政部要求陸配擔任公職，應依《國籍法》放棄中華人民共和國國籍才能參政，引發爭議；由於立院依規要簽「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，預計在明年遞補的民眾黨不分區立委「陸配」李貞秀，已表態將直接簽「沒有雙重國籍」。對此，內政部長劉世芳24日表態，《國籍法》規定放棄中華民國以外國籍，沒有切結等辦法。

根據過去前立委吳欣盈雙重國籍爭議時可得知，立委就職要簽署「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，若勾選無雙重國籍，立院基於信賴原則不會調查，若勾放棄國籍才追蹤。李貞秀日前接受本報訪問時表示，她將此切結書看成跟大陸無關，僅證明中華民國立委對國家忠誠的多一道宣誓，未來將會勾選沒有雙重國籍。

立院內政委員會今天（24日）邀請內政部、國防部就「普發新版臺灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」進行專題報告，並備質詢。

針對立院要簽「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，該切結書有無效力？劉世芳回應，在《國籍法》規定裡，放棄中華民國以外的外國國籍，沒有切結或具結這樣的辦法。

關於國民黨團要修《國籍法》，劉世芳指出，《國籍法》是針對所有中華民國以外的外國國籍者，如果特別對於中國的外配或中國中配，「其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款。」更何況按照《國籍法》20條非常清楚，若要擔任公職者，一年內要放棄中華民國以外的外國國籍，根據行政院112年函示給各部會，「所謂中華民國以外外國國籍，當然包含中華人民共和國的國籍。」

此外，針對目前5個鄉鎮市區公所尚未解職陸配村里長，劉世芳說，《國籍法》20條規定就是一年內，所以這5個陸配村里長已超過1年，內政部民政司多次去函要求縣市政府照《國籍法》規範處理，但多次去文，對方都用推、拖方式，例如要問陸委會、移民署、民政司、內政部等，「我們認為他們有失職，就移送監院調查。」

