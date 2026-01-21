陸配遭廢長期居留許可 陸委會：不容許武統言論

（中央社記者李雅雯台北21日電）陸配網紅「關關」拍攝影片提及「遲早紅旗插滿台灣」等言論，遭移民署廢止長期居留許可，中國大陸國台辦指稱「打壓陸配」；陸委會今天回應，不容許支持武力侵台等言論。

移民署日前表示，關姓女子由於散布爭議言論，依兩岸條例等相關規定，會商相關機關後，認定有危害國家安全及社會安定之虞，廢止關姓女子的長期居留許可，關姓女子已於1月中旬自行離境。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人彭慶恩今天在例行記者會上聲稱，民進黨出於台獨本性，肆意侵害陸配權益、打壓欺凌陸配群體，對此予以強烈譴責，對於迫害陸配的台獨幫凶，將依法追責、嚴懲不貸。

大陸委員會（陸委會）今天下午回應，極少數陸配在網路傳散支持武力侵略台灣、消滅中華民國或有矮化國家主權之言論，與其當初來台目的背道而馳，為法所不許，廣大國人也無法接受，台灣政府執行法律，中共沒有置喙的餘地。

陸委會表示，絕大多數陸配願意認同這塊土地，在台灣安居樂業，甚至積極奉獻付出、回饋社會；國台辦蓄意將極少數人的違法不當行為投射到在台陸配群體，分化撕裂台灣社會，這樣的作法才是真正欺凌傷害在台努力生活的陸配群體。（編輯：邱國強）1150121