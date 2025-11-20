陸配遭打壓失公職 藍研議修法

國民黨立法院黨團總召傅崐萁（左三）、書記長羅智強（右三）等20日開記者會，聲援遭解除公職的陸配鄧萬華（左）、史雪燕（左二），批民進黨違憲打壓陸配，將提修法明定陸配參政權不受國籍法規範。(中央社)

記者王超群∕台北報導

國民黨立院黨團二十日召開記者會，批評民進黨政府以《國籍法》處理陸配參政問題，違反《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》定位，形成對陸配的制度性壓迫。國民黨團將研議修法，訂定「防小人條款」，使陸配參政不受《國籍法》規範。

國民黨團總召傅崐萁表示，鄧萬華入籍台灣已二十八年，依《兩岸人民關係條例》第二十一條規定，入籍滿十年即具參政資格，但內政部卻以《國籍法》見解要求放棄中華人民共和國國籍，等同以下位法否定憲法層級規範。

廣告 廣告

他批評賴清德政府藉意識形態操作法律，導致基層陸配遭受不合理對待，國民黨團將為陸配發聲並推動修法補漏洞。

書記長羅智強指出，陸配是依票票選出、依法宣誓就任的民意代表，卻因行政部門重新詮釋法律遭解職，全台多起相同案例皆對民主制度形成衝擊。

首席副書記長林沛祥表示，陸配是台灣多元族群的一部分，卻因政治立場差異被要求證明放棄大陸地區身份，形成「以意識形態懲罰少數族群」的不當情況。

藍委涂權吉以桃園新屋區前里長彭小林為例指出，彭小林在台生活三十二年、依法取得中華民國身分證、合法當選並宣誓就任，但仍遭要求提出「無法取得的證明」，並面臨解職威脅。他批評此類案件具有「系統性操作」，造成當事人恐懼與生活壓力。

鄧萬華表示，遭解職後持續接到恐嚇電話，身心俱疲，仍須照顧行動不便的丈夫與家庭，質疑自己「哪一點不符合台灣媳婦的資格」。她呼籲政府停止將陸配視為外人，以同樣標準對待所有中華民國國民。