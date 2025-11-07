陸配遭除籍喊冤 陸委會：言行繼續「不得不處理」

梁文傑表示，陸委會、移民署收到無數的檢舉函，只要有民眾檢舉，那就必須有所回應。（本刊資料照）

陸配錢麗，因在臉書經營社團「中國人民解放軍」、發表支持「武統」言論及檢舉台灣同事台獨等，政府認定其言行「有危害台灣國家安全與社會安定之虞」。於日前依相關法規，廢止其定居許可並註銷其台灣戶籍，目前為長期居留狀態。

言行繼續 不得不依法處理

昨（6）日陸委會召開例行記者會，梁文傑強調，此案是按照兩岸條例來依法行政。梁文傑明言，儘管錢麗目前仍具有長期居留資格，但若她繼續相關言行的話，政府可能就不得不依規定依法辦理。

廣告 廣告

梁文傑表示，陸委會、移民署收到無數的檢舉函，只要有民眾檢舉，那就必須有所回應。

梁文傑強調，希望每一位在台陸配都能夠安居樂業，但如果行為對於台灣社會秩序與國家安全造成影響的話，就不是政府所樂見的情況。

更多鏡週刊報導

洗衣機驚見蝙蝠母子作客 新北動保夜間救援助返自然

立冬熱到像夏天！全台晴朗微熱 下週鳳凰颱風恐襲台恐掀暴風雨

遛愛犬海灘散步驚見「超巨長海怪」沖上岸 專家解答真實身分！居民嚇傻：從沒看過