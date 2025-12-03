陸配錢麗喊話給中共在台執政機會 劉世芳：充滿矛盾

（中央社記者陳俊華台北3日電）陸配、華碩員工錢麗因宣揚武統遭政府廢止依親居留，並表示請給中國共產黨在台執政機會。內政部長劉世芳今天說，如果錢麗有這樣的想法的話，回去中國大陸就可以，不用到台灣來，且堅持用中華民國國民身分，不是充滿矛盾嗎。

錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，移民署2日表示，已廢止其依親居留許可。錢麗透過網路社群表示，會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，維護自身合法權益，也會訴求內政部及行政院賠償。

立法院內政委員會今天審查「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳、警政署長張榮興、刑事警察局長周幼偉等人列席。

劉世芳會前受訪時表示，對於中配在台灣合法居留問題，她不針對個案回應，不管要提訴願或行政訴訟，內政部都尊重。

劉世芳強調，先來後到的中華民國國民，就是要尊重台灣的法治，且台灣是有自由、法治、民主的地方，不希望任何人用任何其他理由，踐踏台灣的法律尊嚴。

至於錢麗2日在社群媒體表示，請給中國共產黨在台執政機會。劉世芳說，這是政治問題，但也充滿矛盾，「如果她（錢麗）用這樣的想法的話，那回去中國大陸就可以，不用到台灣來」，而且還堅持要用中華民國國民身分，這不是充滿矛盾嗎。（編輯：張均懋）1141203