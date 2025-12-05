陸配錢麗宣揚武統依親居留遭廢 移民署證實：已自行出境

陸配錢麗因長期在臉書社團宣揚武統言論，內政部等相關機關審議後，認定她的言論涉及煽動大陸對台動武，嚴重危害國家安全與社會安定，1日正式處分廢止其依親居留許可；移民署昨（5日）晚間表示，錢麗已自行搭機出境返回中國大陸。

錢麗因屢次在經營的臉書社團「中國人民解放軍」中發表激進言論，今年8月28日遭註銷戶籍，身分退回「依親居留」。錢麗又在今年10月24日至31日間，密集在社群媒體發布「統一計時打卡」貼文，內容鼓吹「兩岸和平協商統一，就能讓全體台灣人民過上幸福快樂美好的生活」等。內政部等相關機關審議後，認定她的言論涉及煽動大陸對台動武，嚴重危害國家安全與社會安定，12月1日正式處分廢止其依親居留許可，並規定5年內不得再申請。

根據《中央社》5日晚間報導指出，移民署透過文字訊息回應，錢麗已自行搭機出境返回中國大陸，至於未來以何種名義申請來台，將依其個人需求及相關規定審認；據了解，錢麗是在3日自行搭機返回中國大陸。

另外，移民署先前也曾表示，錢麗在依親居留期間的行為，客觀上已有危害國家安全之虞，相關處分皆依法有據。而根據《自由時報》今（6日）報導，錢麗3日在移民署監控下搭乘四川航空離台，從台北松山機場飛往重慶江北機場。

