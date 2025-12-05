陸配錢麗宣揚武統台灣等言論 移民署：已自行出境

（中央社記者劉建邦台北5日電）陸配錢麗因涉宣揚武統台灣等言論，被廢止依親居留許可。移民署今天表示，錢麗已自行搭機出境返回中國大陸；至於未來以何種名義申請來台，將依其個人需求及相關規定審認。

錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統，被註銷台灣身分及戶籍。移民署1日已通知廢止其依親居留許可；錢麗透過網路社群表示，會依法採取行政救濟途徑。

陸委會4日表示，關於錢麗在台停留期限，尊重主管機關內政部移民署審認。

移民署今天透過文字訊息回應，錢麗已自行搭機出境返回中國大陸，至於未來以何種名義申請來台，仍視其個人需求而定，若提出申請案，將會商陸委會等相關機關，依法審理。

據了解，錢麗已在3日自行搭機返回中國大陸。（編輯：黃世雅）1141205