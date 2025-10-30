陸配錢麗被註銷戶籍 陸委會：言行危害台灣安全

（中央社記者李雅雯台北30日電）華碩員工、陸配錢麗被註銷台灣戶籍，陸委會今天表示，經過內政部等機關審查，認定其言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，所以廢止定居許可，目前維持長期居留狀態。

大陸委員會（陸委會）30日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

陸委會副主委沈有忠今天上午在立法院揭露，社群平台臉書社團「中國人民解放軍」管理員錢麗在8月被註銷台灣戶籍、身分。

梁文傑補充說明，這個案子經過內政部等相關機關審查，認定錢麗言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，所以按照相關辦法廢止定居許可、註銷台灣戶籍，由於居留在台原因沒有消失，婚姻續存中，因此可用長期居留狀態在台。

梁文傑強調，錢麗的工作與勞健保不會受到影響，當事人正在走訴願程序中，可以透過相關程序爭取自己的權利；行政機關是按相關規定依法行政。

梁文傑透露，錢麗被檢舉是經常發表軍事威脅言論的社團管理員，這個社團經常發表武裝、軍事威脅解決、消滅中華民國主權或支持中共政權統一台灣的言論；根據兩岸條例，可以給原陸籍人士在台定居身分，也可以有撤回的條件。

錢麗在「中國人民解放軍」社團透過貼文表示，「反對台獨不等於支持武統台灣」，將會公開正面回應各界評論。（編輯：楊昇儒）1141030