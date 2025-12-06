陸配錢麗離台了！「宣揚武統、檢舉同事台獨」 遭廢止依親居留

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

曾任職於華碩的中國配偶「錢麗」經營社群「中國人民解放軍」宣揚武統理念，由於該行為有危害台灣國家安全和社會安定的疑慮，日前內政部經過審議後決定撤銷其台灣身分與戶籍。據悉，錢麗已在3日晚間離境返回中國。

陸配錢麗因經營臉書粉專「中國人民解放軍」發表有關統一台灣的言論，遭到廢止依親居留權。（圖／中国人民解放军）

錢麗近期透過臉書粉專「中國人民解放軍」發表有關統一台灣的言論，還以中國相關法律檢舉同事台獨，種種行為遭到內政部等單位聯合審查，認為此舉恐有危害台灣國家安全的疑慮。

經過審議後，相關單位已註銷了錢麗在台的身分和戶籍，並於6月1日正式廢止她的依親居留權，這也意味著錢麗後續無法享有健保及工作權利；而華碩在知道錢麗身分被撤銷後，也立即透過人資部門與政府機關聯繫，並照指示替她辦理離職程序。

廣告 廣告

據了解，錢麗在本月2日已完成所有離職手續，雖然陸委會曾因錢麗丈夫長年在海外工作等家庭因素，給予停留資格，不過根據《自由時報》報導，錢麗3日晚間已經搭乘四川航空，從台北松山機場直飛重慶江北機場離境；起飛時間為晚上7時21分，落第時間為晚上10時13分，飛行時間約2小時53分。

移民署也證實，錢女已於近日自行搭機出境返回中國大陸，至於她未來以何名義申請來台，仍視其個人需求而定，若後續有提出申請案，移民署會與陸委會等相關機關依法審理。

更多FTNN新聞網報導

陸配喊話：給中共一個在台執政的機會 劉世芳：那妳回中國不就好了

小紅書「至少被封鎖1年」影響300萬用戶 總統府力挺：尊重內政部決策

賴政府突禁小紅書 許甫酸：只許小橘書入戶不許小紅書入眼

