陸配錢麗「希望大家給共產黨在台執政機會」 劉世芳：回中國大陸即可

陸配偶錢麗在社群平台宣揚武統，內政部等機關先前審議後認定其行為「有危害台灣國家安全與社會安定之虞」，除註銷錢麗的台灣身分與戶籍外，近日再決議廢止錢麗的依親居留，在台狀態成為「停留」。劉世芳今（3）天表示，台灣是有法治民主的地方，不希望任何人用任何理由來踐踏台灣法律的尊嚴。

內政部長劉世芳。（王千豪攝）

立法院內政委員會今天審查行政院函請審議「詐欺犯罪危害防制條例部分條文修正草案」等案，劉世芳列席備詢前接受媒體訪問。

針對錢麗被廢止依親居留，劉世芳表示，對於中配在台灣合法居留問題，他不針對個案回應；錢麗提訴願或是行政訴訟都尊重，不過她一再強調，先來後到的中華民國國民，要尊重台灣的法治，台灣是有自由、法治、民主的地方，不希望任何人用任何理由來踐踏台灣法律的尊嚴。

對於錢麗喊話「希望大家給共產黨一個在台執政機會」，劉世芳直言，這是一個政治問題，但也充滿矛盾，如果錢麗用這樣的想法的話，回到中國大陸就可以，不用到台灣來，而且錢麗很堅持要用中華民國國民的身分，這不是充滿矛盾嗎？

至於民進黨秘書長徐國勇批國民黨拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國，「總不能上完廁所才買衛生紙吧？」劉世芳說，他不予回答。

