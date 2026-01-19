陸配關關喊「紅旗插滿台灣」遭廢居留 遣返中國仍嗆：渴望早點統一

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

陸配網紅「關關」多次在社群平台發表「遲早紅旗插滿台灣」等言論，並於去年現身馬場町祭拜共諜吳石進行政治宣傳，遭移民署認定言行有危害國家安全之虞，依法廢止其依親居留許可並限期出境。關關昨（18）日於抖音發布影片證實，已搭機離開台灣返回中國，並再度公開表態「渴望早點統一」，同時向留在台灣的孩子道別。

陸配「關關」多次發表涉統一爭議言論，遭移民署廢止其依親居留許可並限期內出境。（圖／翻攝抖音）

關關過去曾在抖音上傳多支影片，內容包括「遲早紅旗插滿台灣」、「台灣是中國不可分割的一部分」、「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣」等政治言論，相關內容去年遭多名民眾檢舉，引發社會爭議，也成為主管機關介入調查的關鍵因素。

移民署指出，經查關關公然散布高度爭議性的政治主張，已逾越一般言論表達範圍，並有影響社會安定之虞，相關單位會商後，依《兩岸人民關係條例》等規定，決議廢止其長期居留許可，並依法限令出境。

關關在抖音帳戶取名為「小辣椒helin☁️嫁台離異單親媽媽」，從其發布的告別影片中可見，已搭乘中國南方航空班機返回中國。她在影片中表示，看見自己與多名陸配遭到不公的司法判決，因此渴望公平與正義，並早點統一，並稱希望能帶著仍在台灣的女兒，回到中國與娘家人相見。

