陸配關關嗆「遲早紅旗插滿台」傳遭廢居留許可 劉世芳回應了

立院內政委員會邀內政部長劉世芳19日就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專題報告並備質詢，劉世芳會前接受媒體訪問。（袁茵攝）

去年陸配「亞亞」等人因在社群媒體發表武統言論，遭移民署依法廢止在台依親居留許可，並被強制離境；而陸配「關關」先前被網友質疑，拍片揚言「遲早紅旗插滿台灣」，外傳近期也被移民署廢止居留許可。對此，內政部長劉世芳今（19日）回應，都是照聯審會議通過。

立院內政委員會19日上午邀請劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專題報告並備質詢。針對陸配「關關」傳出被廢止居留許可？劉世芳於會前受訪時表示，有關個別個案碰到的問題，都是按照「兩岸人民關係條例」的聯審會議通過 。

廣告 廣告

此外，面對近期有陸配拿小孩學校作業簿在網路抱怨，「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，引發網友批評。劉世芳也反擊，「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正統字」。

【看原文連結】