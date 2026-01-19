陸配關關發表武統言論 遭廢居留許可自行離境

陸配關關透過影片表達不滿，「我希望早日統一，爭取孩子回娘家看望外婆，威脅到你們什麼？你們害怕了嗎？」

陸配關關過去因為發表「遲早紅旗插滿台灣」等涉及武統言論遭到檢舉，後來悄悄刪除爭議影片，並改名「小辣椒」持續更新；去（2025）年11月更到馬場町紀念公園拍片、紀念共諜吳石等人，如今確定遭移民署廢止長期居留許可，並限令出境。

內政部長劉世芳表示，「這個個案裡面所碰到的問題，都是按照《兩岸人民關係條例》的聯審會議通過的。」

去年3月，先是陸配亞亞因涉嫌鼓吹武統，同樣遭移民署10日內限期出境，還一度大動作到內政部前抗議。緊接著恩綺、小薇也比照亞亞，同樣在月底遭驅離。

而同一年，曾任職於華碩的陸配錢麗，遭揭露經營起解放軍臉書社團，先被註銷台灣身分，12月也被廢止依親居留。如今關關因公然散布爭議言論，被認定有危害國安及社會安定，移民署證實，她已自行離境。

移民署北區事務大隊新北市服務站主任鄭曜䅞指出，「給予當事人陳述意見，依法作出處分並限令出境，兼顧依法行政及人權保障，其已於2026年1月中旬，依限自行離境。」

陸配恩綺在直播時說：「恩綺在中國台灣省，宣揚兩岸一家親，帶上了中國紅，拿起我們的五星。」

中國公安人員突然要求，「先關一下。」

陸配恩綺接著說道，「我是在為祖國做奉獻的，大家，好不好。」

陸配恩綺返回中國後，同樣以台灣為題材繼續擔任直播主，近期卻被發現，直播到一半，有中國公安人員突然將她攔下，要求關台，讓她一度情緒激動。

將直播紀錄下來的YouTuber「九醬」表示，恩綺的案例，反讓大家見識到警察國家的本質。

至於近期有陸配在網路上抱怨繁體字，希望快點統一，就可以寫簡體，對此，內政部嚴正回應，沒有要統一，更重申中華民國官方所使用的就是正體字。教育部則表示，解跨國婚姻讓台灣成為多元族群，考量語言的適應，政府都會提供過渡性的輔導及協助。

