陸配除籍證明吵什麼？黃暐瀚揭紅線：台人設陸籍也遭註銷 兩岸戶籍只能選一邊！

日前媒體報導「交不出除籍證明，近千陸配恐淪人球」，政治評論員黃暐瀚29日在廣播節目中針對此議題進行拆解，強調這並非針對特定族群的政治打壓，而是落實兩岸人民關係條例中「單一戶籍制」的法規清查，且這項規定適用於兩岸人民，包括台灣人在內。

是「戶籍」爭議 而非「國籍」問題

黃暐瀚首先澄清，目前討論的核心是「戶籍」而非「國籍」。根據兩岸人民關係條例第9-1條規定，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸護照。他說明，國籍問題是指陸配要選村長、參選公職時，依國籍法第20條必須放棄國籍，但現在清查的是戶籍問題。

這項規定採取「二選一」原則，一旦取得台灣戶籍成為台灣地區人民，就不能再持有大陸地區的戶籍和護照。

台灣人也適用：50人因在陸設籍遭註銷台灣戶籍

黃暐瀚指出，若台灣民眾前往大陸經商並在當地設籍，其在台灣的戶籍也會被註銷，進而失去投票權。截至10月底，經過清查已有50名原本就是中華民國國民的民眾，因在對岸設籍而遭註銷台灣戶籍。

針對「人球」的說法，黃暐瀚以這50名台灣人為例表示，「不會變人球！他的戶籍就在對岸。」

為何現在清查？針對2004年前的「法規斷層」

許多民眾質疑為何此時進行清查？黃暐瀚解釋，現行嚴格的除籍規定是在2004年隨兩岸人民關係條例第9-1條修正上路的。台灣現有約36萬名陸配，其中35萬人是2004年後才來台，皆已依法完成除籍手續，這是常態作業。

目前清查對象是2004年前來台的1.2萬名陸配，當時規定尚未上路，因此可能尚未放棄對岸的戶籍。經過複查後，其中大部分已完成繳交或補繳程序。

移民署最新數據：98%已完成 僅278人失聯

針對媒體報導「近千陸配將在元旦被除籍」的說法，陸委會批評相關報導危言聳聽。移民署12月29日出面澄清，依兩岸人民關係條例相關規定，通知原陸籍人士補繳喪失原籍證明，並基於人道與便民考量，與陸委會研議多項替代方案及配套措施。

陸委會：沒找到人不會註銷

媒體報導，截至2024年12月26日止，移民署已協助近98%的陸配完成補繳、註記等程序，尚未與政府聯繫者僅278人，占整體約2%，並非媒體報導的逾千人。陸委會強調，只有278位陸配因失聯未完成補繳喪失大陸戶籍證明，且政府沒有找到人，也不會註銷當事人台灣身分。

呼籲行政融通 不應淪為政治對立工具

針對尚未補件的陸配，黃暐瀚認為，有些人可能是因為往返不便、手續繁瑣或純粹覺得麻煩。他建議政府應提供行政融通，或者給予其他能夠達到結果的方法，解決技術性困難。

黃暐瀚強調，執行這項清查措施本身並無不當，因為這是既有法規，2004年以後來台的35萬陸配都是依此規定辦理。但他感嘆，目前台灣政治環境呈現「藍綠卡死」的火車對撞僵局，任何政策實施都容易被賦予高度政治性。他呼籲回歸法條本質，「兩岸人民只能有一邊戶籍」是長期存在的法律規定。黃暐瀚指出，不能說做這件事情不對，因為本來就有這個規定，2004年以後來台的陸配都是這樣做的。