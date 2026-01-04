陸配「免費泡腳嫌水髒」！萬里大鵬足湯公園爆衝突 4人互毆掛彩進警局

社會中心／新北報導

新北市萬里區「大鵬足湯公園」免費泡腳池。（圖／翻攝畫面）

新北市萬里區「大鵬足湯公園」昨天（3日）發生鬥毆事件，2對夫妻因為泡腳池衛生問題發生爭執，雙方爆發衝突大打出手，引起其他民眾恐慌，警方獲報到場處理，4名男女事後全被帶回偵辦。

警方指出，3日下午2時許接獲報案，萬里區加投路的「大鵬足湯公園」發生糾紛，經查，黃姓女子（40歲）與吳姓女子（50歲）因泡腳池衛生問題發生口角，進而引發肢體拉扯，黃女的丈夫許男（47歲）及吳女的丈夫張男（53歲）見狀上前勸阻，最終雙方4人大打出手，均有擦挫傷情形。

2對夫妻因為泡腳池衛生問題大打出手。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

2對夫妻因為泡腳池衛生問題大打出手。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

大鵬足湯公園提供免費的溫泉泡腳池。（圖／翻攝畫面）

警方表示，員警到場後先協助傷者就醫，4人就醫後至派出所製作筆錄，雙方均暫不提出告訴，因雙方在公共場所鬥毆，全案仍先依違反《社會秩序維護法》究辦。

據了解，這起鬥毆事件起因疑為一名陸配女子一邊泡腳一邊嫌水髒，旁邊的女子回她泡腳本來就這樣，沒人強迫你來泡，雙方才因此爆發口角及衝突。

