「陸配」李貞秀遞補立委 內政部：若未放棄中國籍應由立院解職

中選會今（1）天公告包含陸配李貞秀在內等6人遞補民眾黨不分區立委，內政部表示，依《國籍法》規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國大陸國籍證明繳附予任用機關即立法院，倘未能提具相關證明應由立法院予以解職。

內政部表示，按司法院釋字第 768 號解釋理由，《國籍法》第20條規定限制兼具外國國籍者擔任公務人員，有維護國家與公務人員間之忠誠與信任關係之考量，目的洵屬正當，且其手段與目的之達成間具有合理關聯。是以，國籍法第20條與憲法第23條之比例原則無違，並未牴觸憲法第18條保障人民服公職權之意旨。

內政部指出，依《國籍法》第20條規定，兼具我國以外國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。國籍法條文已臻明確，立法委員亦應遵守國籍法規定，並無疑義。此係針對全體國民之一致要求，無論為原生我國籍者或歸化取得我國身分之新住民，皆須於擔任公職前放棄他國國籍，以表達對我國家之唯一效忠，並非針對特定政黨或特定個人。

內政部指出，已於民國115年1月28日函請立法院秘書長周萬來於該院辦理立法委員就 (到）職時依《國籍法》第20條規定辦理，立法院就其任用之立法委員有無《國籍法》第20條情形，自應依職權進行調查，如經查明立法委員不符《國籍法》第20條規定，立法院即應依《國籍法》第20條規定予以免職。

內政部表示，迄今並無收到李貞秀所提載明其已放棄中國大陸國籍之證明，惟依《國籍法》第20條規定，相關證明係由受任用人繳予任用機關，爰內政部無收受李貞秀所提放棄中國大陸國籍證明。

內政部強調，原中國大陸人民身分轉換後，如欲登記參選公職，須符合《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第21條在臺設籍滿10年之規定，當選後就（到）職前，亦與一般國人相同，須符合《國籍法》第20條禁止具有雙重國籍者擔任我國公職之資格規定。渠等擔任民選公職，倘就職後仍具中國大陸國籍，將同時負有向我國及中共效忠之義務，致生雙重效忠情形，顯與國籍法所欲規範之公職人員忠誠義務有嚴重衝突。依中共法律規定，註銷在大陸的戶口登記，並非喪失國籍；戶籍與國籍是不同的法律概念，其理甚明。

