陸醫院剪新生兒臍帶…竟「喀擦」剪斷手指！稱因為「寶寶亂動」

大陸江蘇省盱眙縣傳出一起離譜事件，一家醫院助產士為產婦接生剪臍帶時，竟不慎把寶寶的手指剪斷，理由是因為寶寶的手「突然亂動」，家長氣憤不已，要求賠償。

寶寶手指遭剪斷。（圖／翻攝《網易》）

《紅星新聞》報導，這起事件發生上月於25日，這名產婦在當地一家醫院接受剖腹產手術，新生兒約於上午10時30分出生，直到中午12時左右，家屬才被告知發生意外。

孩子父親盛姓男子表示，當時院方告知他，「在剪臍帶時，助產士用剪刀不小心把孩子的手指剪斷了。」院方解釋，由於「孩子的手突然亂動」導致意外，盛男聽了簡直氣炸、難以接受，「這麼大的醫院，生孩子剪臍帶都能剪到手指，怎麼會犯這麼低級的錯誤？」

盛男指出，事發後孩子經歷2次轉院，最終送往無錫市第九人民醫院治療，根據紀錄顯示，孩子入院時診斷為「左中指單指不全切斷」，隨後接受左中指斷指再植術等治療，目前順利治癒出院。至於闖禍的醫院表示，已先行支付前期所有醫療費用，「誰都不願意發生這樣的事情。孩子目前術後恢復情況良好，醫院也正在與家屬持續溝通。」

