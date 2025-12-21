陸醫院把鑽頭留病患體內！2患者同天手術都中鏢 院方辯：影響不大

大陸湖南省祁陽市中醫醫院近日爆出嚴重醫療疏失事件。（示意圖／翻攝自photoAC）

大陸湖南省祁陽市中醫醫院近日爆出嚴重醫療疏失事件。同一病房內兩名患者竟在同一天接受骨科手術後，分別被遺留斷裂鑽頭於體內，卻長時間未被告知，引發社會譁然。兩名患者術後長期疼痛，多次回院複檢均被告知屬正常恢復反應，直到轉往其他醫院檢查，才揭露真相。

《南國今報》報導，其中一名患者周外平表示，他於今年3月11日因意外跌傷，在祁陽市中醫醫院接受骨科手術，術後右腿持續疼痛，五個月內多次向主治醫師反映並反覆檢查，卻始終被告知是體質或恢復期問題。直到9月轉院檢查，才被發現手術部位竟嵌有一枚斷裂鑽頭。

更令人震驚的是，與周外平同病房、同日手術的另一名患者柏系生，也出現相同情況，其左小腿內同樣遺留手術鑽頭。兩人多次向院方要求說明，卻遲遲未獲正面回應。直到9月中旬，周外平才取得一份由手術醫師簽署的書面證明，確認鑽頭遺留體內且未告知患者屬實。

對此，祁陽市中醫醫院表示，確實發生鑽頭斷裂情況，但院方當時評估對患者影響不大，計畫於後續取出鋼板時一併處理，因此未即時說明。永州市衛健委已於今年11月對醫院及相關醫師作出行政處罰，認定院方未依法告知醫療風險並完整填寫病歷，對醫院處以警告及罰款3萬元。

目前，院方與兩名患者仍未就賠償問題達成共識，相關單位已建議循司法途徑解決。事件後續及醫療安全監管問題，仍有待進一步釐清。

