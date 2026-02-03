陸醫院直播「女患者私密處遭曝光」！網炸鍋轟離譜 院方回應了

國際中心／李紹宏報導

昨（2）日陝西中醫藥大學婦二科團隊進行線上直播時，原意為醫療技術交流，卻因畫面涉及患者私密部位且在公開平台傳播，吸引逾5萬人湧入，甚至出現大量低級彈幕與截圖流傳，遭網友檢舉後緊急喊卡。對此，院方今（3）日回應將會進一步處理。

根據《現代快報》報導，該院在本次醫療直播中，女患者平躺在手術台，但她的下半身卻曝光，還有網友在彈幕發表低俗論點，不少網友怒批太誇張，隨後直播緊急中斷。

事實上，該院過去多次舉辦「線上直播＋線下講座」，早在2024年末，便頻繁透過網路直播進行多場臨床教學；今年（2026年）1月中旬，更擴大規模與多家醫院合作，聯手展示多台腹腔鏡微創手術，顯見此模式已行之有年。

面對爭議，院方相關工作人員初步回應，經向科室了解，該直播內容為「平台授課內容」而非實際手術，目前已要求立即停止播放並下架。針對該內容是否取得患者完整授權、以及直播過程中的管理疏失，院方表示將進一步釐清情況，後續將視調查結果對外說明。

