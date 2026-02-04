陸釋善意 旅遊業盼政府接好球

國共兩黨智庫論壇在北京舉行，旅遊業關注能否見到旅遊正常化的曙光，大陸文旅部4日宣布於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，令不少旅遊業者振奮。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，這是一個好消息，希望政府能夠接好球，更希望擴大更多大陸省市地區到金門、馬祖旅遊。

據悉，我方旅行業者提出5點建議，包括雙方一同努力創造解除「禁團令」的條件；加大民間單位和產業交流；擴大福建地區以外的居民到金門、馬祖小三通旅遊；盡早實現上海、福建居民到台灣團體遊；提升大陸旅遊接待與服務品質。

對於陸方將恢復上海居民赴金馬旅遊，李奇嶽表示十分歡迎，雖然還沒有辦法開放到台灣本島，但也是兩岸關係能夠有所放緩的體現，希望政府能接好球。

李奇嶽說，陸客對金馬觀光業有實質幫助，但金馬觀光承載量畢竟不大，因此，對總體觀光產業的收益有限，但對於新的一年，這是好的開始，金廈小三通目前已運行順暢，增加開放省市，我方應是無礙的，當然，最終也希望能恢復陸客來台旅遊。

有旅行業者分析，即便禁團令擺在檯面上，大家早摸出一套遊戲規則，私下考察一團一團的出去。去年台灣旅客有323.7萬人次赴陸，是僅次於日本的第二大出國目的地，大多數人都是去旅遊，可見禁團令名存實亡。

業者說，現況是許多旅行社照樣出團，不過不再是以旅遊團的名義，旅行社已找到方式把人帶出去，再和大陸當地結合，繼續苦撐的是盼不到陸客的國內遊覽車、飯店、伴手禮等產業，直言從近年兩岸交手的情況，多數業者的感受是看到大陸發球後，我方不接球；或是打到界外，讓球賽無法延續下去，2024年雙城論壇，上海方有意恢復，陸委會卻有意見，如今球又發過來，希望政府放下政治考量，支持國內產業。