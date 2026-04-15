陸釋惠台措施 王金平：政府應接受可行且有利兩岸發展作為

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國民黨主席鄭麗文（左）、前立法院長王金平（中）、國民黨祕書長李乾龍（右）。（周毓翔攝）

國民黨主席鄭麗文15日上午前往拜訪前立法院長王金平，鄭出發前也拜訪過王金平，完成「2026和平之旅」後再度向王說明。對於惠台措施，王金平表示，我們執政當局也應該用智慧，接受可行，且有利于兩岸發展、成長的作為，才對民生有好幫助。

對於大陸釋出惠台政策，王金平表示，要看中共總書記習近平的誠意度，鄭麗文感受到習百分之百誠意，所以要重新重視這個惠台政策。希望我們執政當局，也能夠用智慧、善巧地來接受他認為可行，而且又能夠有利於兩岸共同發展、順利成長的一個作為，這樣子才是對我們的民生產生好的幫助。

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王金平指出，鄭麗文一再提起，這次所受的待遇是相同於元首級的。就是對鄭麗文的一種敬重，而且非常地重視，那也表示展現他們最高的一個誠意。這一次連天氣都是非常晴朗，等於可以是非常好的一個大環境。

王金平表示，鄭麗文這趟訪問感受到，我們都是中華民族的一份子，儘管兩岸分治，但是各自發展出兩岸的生活制度跟方式。到今天為止兩岸都是非常成功的，生活方式是不一樣，但是都是受到國際社會的肯定。

王金平指出，大陸發展到今天的程度，他也要重視怎樣在世界上扮演一個和平的角色。所以在現在不論哪一個戰爭，大家都希望以和平者的角色來調和、來促成和平。不用說，中華民族更是不能打仗，他這樣的理念跟鄭麗文完全地契合。

王金平表示，未來也希望兩岸共同來接受這個和平的理念，相信每一位人民都一樣，有共同的期待跟作為，來促成兩岸真正的和平。

鄭麗文表示，感謝王金平在他出訪前給非常大的加持，回來之後，跟王金平交換心得，得到王很大的肯定。希望未來能夠落實不管是惠台的這些諸多的政策，真的讓我們所有的民眾都能夠感受到和平的紅利。

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