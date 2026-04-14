陸釋10大利多 趙少康舉普發現金前例喊話：歡迎民進黨收割

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國民黨主席鄭麗文12日結束訪陸行程，此行不僅達成了與習近平會晤的里程碑，更帶回陸方釋出的10項對台利多。前中廣董事長趙少康指出，兩岸直航正常化、農漁產品銷售通路擴大、以及恢復上海、福建旅客來台自由行這3項直接影響民生與經濟，並舉普發現金一萬元為例，喊話「歡迎民進黨出來收割」。

趙少康13日在臉書表示，10項惠台政策，真正關鍵的其實就是三項：兩岸直航正常化、更便利的農漁產品輸入管道，以及恢復上海、福建來台自由行，因為這三項，都是最直接對民眾有利的。

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他指出，過去因疫情與兩岸關係變化，直航航點中斷，要到大陸很多城市都需要轉機，如果能恢復正常，對經濟、對人民生活，都是立刻有感的改善。農漁產品更不用講，能擴大對大陸的銷售通路，對農漁民來說就是實質幫助，也是一種支持與鼓勵。另外，恢復上海、福建自由行也非常關鍵。過去陸客來台，帶動觀光、餐飲、零售，一整條產業鏈都受惠，如果能重新開放，相信對觀光業一定有很大的幫助。

趙少康強調，自己再次肯定這次鄭習會，雙方展現出一定程度的善意，以對話取代對抗本就是正向發展。在鄭麗文出訪大陸之前，他就講過，大陸一定會釋出利多，因為這本來就是一種善意的表達。現在利多來了，但到底是「看得到、吃不到」，還是能真正落實，其實就在民主進步黨的一念之間。

不過，他認為，民進黨未必拉得下臉來接受，因為一旦真的全面開放，等於間接承認過去這幾年的「抗中路線」出了問題。再加上民進黨凡事以選舉考量，還想繼續操作抗中保台，來面對年底的選戰，當然不可能接受這些來自對岸的利多。

趙少康舉去年全民普發現金一萬元，民進黨一開始也是全力反對，最後還不是照樣發、照樣宣傳政績，呼籲賴政府放下政治考量，與其卡來卡去，不如大大方方接受，甚至「收割」也沒關係。他表示，現在機會已經擺在眼前，是要讓人民有利，還是繼續為了政治考量把門關起來，台灣的民眾都在看。

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