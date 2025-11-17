陸重點會在釣魚台 前空軍副司令預言：變成「立體空間活動」

日本首相高市早苗在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化，大陸更在17日起於黃海中部進行3天實彈射擊。對此，空軍前副司令張延廷認為，接下來大陸可能會把重點放在釣魚台，將海面活動升級為立體空間活動，如增加戰術巡航、派出長程無人機在釣魚台周邊空域出沒等。

中共黨媒《人民日報》17日在三版刊出署名「鐘聲」的評論文章稱，日本首相高市早苗的涉台謬論暴露日本右翼勢力極其錯誤、極為危險的歷史觀、秩序觀、戰略觀，國際社會特別是亞洲國家必須對日本的戰略走向高度警惕。

評論稱，日本首相高市早苗日前公然在國會宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題。這種粗暴干涉中國內政、公然挑戰二戰後國際秩序的錯誤言論，引起舉世嘩然，令正義人士強烈憤慨。然而高市早苗不思悔改，拒不撤回有關錯誤言論。這充分暴露日本右翼勢力極其錯誤、極為危險的歷史觀、秩序觀、戰略觀，國際社會特別是亞洲國家必須對日本的戰略走向高度警惕。

張延廷17日在政論節目《新聞大白話》表示，在高市早苗發表「台灣有事」相關言論之際，大陸剛好可以藉此把重點放在釣魚台，首先，未來大陸可能會增加在釣魚台周遭海域的戰術巡航；再來，可能會比照黃岩島、宣布釣魚台是「國家海洋保護區」，並且以大陸的國內執法。

第三，大陸海軍可能在釣魚台周邊海域，於軍艦上實施升旗；最後，共軍的長程無人機會在釣魚台周邊空域出沒，這樣一來，大陸對釣魚台的軍事活動就慢慢具體化了，張延廷認為，未來大陸可能會將海面活動升級為立體空間活動。

