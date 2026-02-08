陸長者獨居貨櫃屋過世 5子女爭31萬遺產…網嘆：人性彈指可破

家庭遺產繼承與分配問題經常會引發紛擾。大陸浙江紹興一名92歲的長者過世後，5名子女因為7萬人民幣（約31.8萬元新台幣）的遺產分配反目，鬧上新聞版面。

長者離世後留下19萬元人民幣存款。（示意圖／unsplash）

據陸媒《陝視新聞》報導，該名長者生前原本住在幾間泥牆屋內，原本想分給兒子翻修後居住。豈料，老屋拆除後，新房遲遲未能建成。此後長者就一直居住在由小女婿購買的貨櫃屋內，直到離世。

據悉，由於貨櫃屋內沒有洗手間，因此平時是由長者的2名女兒負責進行清理。而長者因為有勞保，花銷基本不需要子女承擔。

該名長者辭世後，留下了19萬元（人民幣下同，約86.5萬元新台幣）的存款，扣除12萬元喪葬費用，剩餘的7萬元遺產卻因分配問題讓5名子女鬧翻，紛紛退出家族群組。

事件經媒體曝光後，引發微博網友熱烈討論提出意見，「聽著都心酸」、「還是離不開重男輕女，家產要分給兒子，照顧卻是女兒來做」、「別給我說什麼養兒防老了」、「人性真是彈指可破」、「剩下的應該給女兒女婿，最後時間是女兒女婿照顧的」。

