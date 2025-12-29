陸開展「正義使命-2025」軍演 方恩格：高市會PO吃台灣美食照嗎？

共軍東部戰區今（29）日突宣布，對台實施「正義使命-2025」軍事演習，於台海周邊進行實彈軍演。對此，美籍國際政治觀察家、律師方恩格質疑，日本首相高市早苗和日本政治人物，會跟著台灣政治人物一樣，在社群媒體PO出吃台灣美食的照片嗎？

共軍東部戰區今天在微博發布影片表示，開展「正義使命-2025」演習，東部戰區位台灣以東海空域開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，於今天在台灣以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展全球影響、東部戰區開展對海突擊等科目演練，並公告會在明天早上8點起至晚間6點進行實彈射擊。

方恩格今天在臉書發文表示，這次「台灣有事」， 高市早苗和日本政治人物，會跟著台灣政治人物一樣在社群媒體PO吃台灣美食照片嗎？網友們也在他的貼文留言表示，「吃臭豆腐挺台灣嗎」、「當然不會啊」、「這次比上次圍得更徹底，還擺明了針對全台的主要港口」。

高市早苗日前在日本國會答詢「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化，大陸更在11月19日宣布停止進口日本水產品，對此，總統賴清德11月20日在臉書等社群平台貼出日本料理午餐照、力挺日本水產品，相關貼文引發外界熱議。

