陸開放上海人赴金馬觀光 民進黨團嗆：人民福利不是中共的政治支票

民進黨立院黨團書記長陳培瑜。（王千豪攝）

大陸文旅部4日宣布，近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，這是繼民國113年大陸先後重啟福建居民赴馬祖和金門旅遊以來，再度研議放寬部分大陸地區旅客赴金馬旅遊限制。對此，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（5）天表示，金馬地區人民的福利不是中國共產黨的政治支票，不是今天說開就開、說關就關，把人民脖子掐在自己手上，這就是共產黨的行為。

陳培瑜今天接受媒體提問，針對大陸文旅部4日宣布將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，陳培瑜表示，他當然知道金馬地區的人希望觀光可以發展、民生可以變得更好，也希望基礎建設可以做得更好，但不要忘記了，過去這幾年，離島建設條例的基金已經挹注金馬非常多，當台灣的執政黨對金馬地區、對台灣地區的人民做出政績的時候，中共卻是把金馬掐在自己的手上，以此作為政治交換籌碼，不可取。

陳培瑜批評，中國愛開就開、愛關就關，完全取決於中共一天的情緒，甚至一秒的情緒，這樣的政治人物可以信任嗎？她並呼籲離島的國民黨立委陳雪生與陳玉珍站出來譴責中共，把金馬當成自己的政治勒索工具，金馬人不應該這樣被對待，金馬人應該值得更負責任的政治行為。

