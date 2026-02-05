陸開放上海居民遊金馬 綠：證明限制兩岸觀光是中共

（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨中國事務部主任吳峻鋕今天說，昨日國共論壇結束後，中國政府就馬上宣布開放上海人民可以到金門、馬祖旅遊，剛好證明了「目前限制兩岸觀光的就是中共當局」，從頭到尾，禁止中國人赴台自由行、限縮中國旅行團赴台的都是中國政府，但中共卻在輿論上顛倒黑白，謊稱是台灣政府限制。

中國大陸文旅部昨天宣布，將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

吳峻鋕透過臉書表示，「民進黨對兩岸交流設置人為障礙」就是最大的謊言。

他說，很少聽到有哪一個台灣人被台灣政府限制前往中國，卻老是看到台灣人民到中國活動時，人身自由受到中國政府侵害的新聞，從台商、學者、宗教人士、公務員，最近甚至擴張到司法人員。

吳峻鋕表示，昨日國共論壇結束後，中國政府就馬上宣布「開放」上海人民可以到金門、馬祖旅遊，剛好證明了目前限制兩岸觀光的就是中共當局，從頭到尾，禁止中國人赴台自由行、限縮中國旅行團赴台的，都是中國政府。

他說，中共卻在輿論上顛倒黑白，謊稱是台灣政府限制。國民黨則一味幫腔造勢，就是要積非成是，配合中共的認知作戰。

有關兩岸觀光問題，吳峻鋕說，事實上，把觀光客當作經濟脅迫「武器」的就是中共；片面中斷中生、中客來台灣的也是中共；整天說要「恢復兩岸觀光」但一直拒絕「小兩會」磋商的還是中共；導致台灣人赴中港澳的人身安全風險激增卻又不願負責的仍是中共。

吳峻鋕表示，兩岸交流應建立在「對等尊嚴、健康有序」的基礎上，國民黨配合中共這種「屈從矮化、放毒造謠」的模式，不僅對台灣沒有任何正面幫助，也得不到台灣人民的認同。（編輯：翟思嘉）1150205