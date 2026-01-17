陸集結漁船 組322公里海上長城

《紐約時報》16日揭露，大陸近期兩度祕密集結大批漁船陣列東海區域，組成至少200英里（約322公里）的巨型海上屏障，顯示解放軍提升協調能力，使北京得以更多手段在爭議海域展現控制力。海事與軍事專家分析，此舉顯示大陸正強化海上民兵，在爭議海域能迅速集結大批船隻，未來若發生緊急狀況，可用以阻礙敵人軍事或後勤行動。

繼日前《讀賣新聞》揭露，解放軍多次在大陸東部與南部沿海地區，部署多艘搭載大型移動式棧橋的艦隊，進行登陸演習後，《紐時》也觀察海上船隻定位資料（AIS）分析發現，大陸近期兩度在東海祕密大規模動員上千艘漁船，組成巨型海上屏障。

報導指出，約有1400艘大陸船隻11日突然停止日常捕魚作業，或離開停靠港駛往東海聚集。隨後這些船隻集結成超過200英里的長方形陣列。且因船陣中船隻高度密集，迫使接近的貨輪繞道，或在船隻中穿梭繞行。

去年耶誕節則約有2000艘漁船在東海集結成兩列長達290英里（約467公里）的平行船隊，形成一個倒L型船陣。

《紐時》指出，這些不尋常的隊形由資料分析業者ingeniSPACE的首席營運長傑森·王在去年耶誕節發現，當時就意識到不對勁，即便他過去就觀測過上百次大陸船隻活動，但如此大規模或特別的陣型還是首見。此舉顯示大陸在訓練漁船大規模集結方面邁出更大膽的一步，意在阻礙、監測他國船隻，甚或藉由建立警戒線強化北京領土主張。

報導指出，大陸能在衝突或危機爆發時，動員上萬艘民用船隻以阻礙海上航道，干擾敵人的軍事或後勤。研究大陸海上民兵的前美國情報官亨利示警，大陸漁船雖難以實施封鎖，但可阻礙美軍戰艦移動。前美國海軍軍官舒加特認為，小船的大規模集結可充當飛彈或魚雷誘餌，同時因數量眾多，可能使雷達或無人機失靈。

中華戰略學會資深研究員張競指出，這類漁船聚集活動早在多年前的情報資料中就已存在，近年因要求加裝AIS，加上資訊化程度提高，才讓外界清楚觀察到漁船聚集，進而誤以為是「新型態演習」。

張競強調，漁船聚集操演長期以來屬於單純的海上民兵訓練，過去從未與共軍的兩棲演習、實彈射擊或其他軍事操演結合，將其直接解讀為對外軍事威懾或特定戰備演練，並無明確證據支撐。