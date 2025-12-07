陸雷達照射自衛隊戰機 高市早苗：深感遺憾但會保持冷靜

6日下午，中國大陸的軍用戰機在沖繩島東南國際水域上空兩次用雷達間歇照射日本航空自衛隊戰鬥機。針對此事，防衛大臣小泉進次郎表示已向中方表達強烈抗議，而首相高市早苗在記者提問時則回答，她感到深切遺憾，但日方會冷靜果斷地作出回應。

高市早苗7日前往能登視察。

高市早苗7日前往能登半島，視察遭到地震及豪雨侵襲的災區。期間她在接受記者採訪時，針對中國大陸戰機向自衛隊戰機以雷達照射一事表達意見。她表示，「這種雷達照射行為十分危險，超出了安全飛行所需的範圍。發生此類事件令人極其遺憾。我們已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求中方防止此類事件再次發生。」

「我們將冷靜果斷地做出回應，並將密切監視中國軍隊在我國週邊水域和空域的活動，並將採取一切可能的措施，確保我們的監控活動順利進行。」

據日媒報導，這是高市早苗就任後首次赴能登半島視察重建進度，在當地國會議員的陪同下，高市早苗在機場為能登半島地震和暴雨罹難者設立的獻花臺前默哀。

