陸電動車反補貼關稅或將退場？歐盟考慮以「價格承諾」取代

北京與布魯塞爾於12日宣布，雙方在解決歷時多年的中國電動車貿易爭端方面，已取得里程碑式的進展。（圖／達志／美聯社）

北京與布魯塞爾於12日宣布，雙方在解決歷時多年的中國電動車貿易爭端方面，已取得里程碑式的進展。歐盟（EU）隨後也公布1項指引，旨在處理其於2024年對中國電動車所加徵的反補貼關稅。

據《南華早報》報導，歐盟執委會（EC）發布文件，說明中國出口商如何提交「價格承諾」（price undertaking）方案。EC補充，這類方案必須「足以消除補貼所造成的損害性影響，並產生與關稅同等的效果」，若接受相關提案，將修訂現行法規。

為了強化提案內容，EC鼓勵出口商納入相關承諾，例如年度出貨量以及未來在歐盟的投資規畫。EC強調，每1項評估都將依據不歧視原則，以客觀且公平的方式進行，並符合世界貿易組織（WTO）的規範。

電動車爭端近年來一直是中歐貿易矛盾的癥結點。布魯塞爾於2023年10月啟動反補貼調查，並在1年後作出裁定，對中國電動車課徵為期5年的反補貼關稅，稅率介於7.8％至35.3％之間。作為回應，北京則對歐洲白蘭地（cognac）、乳製品以及豬肉啟動調查。

儘管歐盟的關稅目前仍然有效，但在新機制下，這些關稅可能會被最低進口價格所取代。中國大陸商務部於12日另行發布聲明稱，這項進展「充分體現了中歐雙方對話的精神，以及磋商所取得的成果。」

大陸商務部指出，這顯示中歐雙方都有能力也有意願，在WTO規則框架下，透過對話與協商妥善解決分歧，並維護中國、歐盟以及全球汽車產業與供應鏈的穩定。聲明強調，這不僅有助於確保中歐經貿關係的健康發展，也有助於維護以規則為基礎的國際貿易秩序。

去年12月，布魯塞爾正式啟動對福斯汽車（Volkswagen）中國合資企業所提出價格承諾方案的審查，這是首宗試圖藉此規避歐盟對中國製電動車關稅的案例。1名熟悉相關情況的消息人士指出，該案件在促成12日的共識中扮演了重要角色，雙方在此提案提出後加速了談判進程。

對此，法國投資銀行「法盛」（Natixis）亞太區首席經濟學家加西亞-埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）表示，這項以價格底線取代關稅的提議，標誌著這場長期爭端中的重大發展。

中國歐盟商會（China Chamber of Commerce to the European Union）也認為，這項進展代表電動車爭端的「軟著陸」，也是「推動中歐貿易與投資合作，以及更廣泛雙邊關係的建設性一步。」商會在聲明中指出，所達成的共識與安排將顯著提振企業信心，並為在歐洲投資與營運的中國電動車製造商及相關供應鏈企業，創造更穩定且可預期的環境，這也將促進中歐在市場開發與技術創新等領域的進一步合作。

中國機電產品進出口商會（China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products）則呼應上述看法，表示妥善解決歐盟反補貼案件是整個產業上下游的「共同期待」。該商會補充，他們將「鼓勵並支持相關企業充分運用磋商成果，申請價格承諾方案，努力維護其對歐出口權益，並推動中歐產業合作的健康發展。」

然而，北京外國語大學（Beijing Foreign Studies University）歐盟研究中心主任、前中國外交官崔洪建分析，雙方僅將此視為技術層面的進展，而非重大的政治突破。他指出，若歐方最終裁定明確說明有多少企業可獲得關稅豁免，且豁免比例相當可觀，「那麼中國屆時才可能從政治層面作出表態。」

崔洪建認為，在短期內出現足以化解貿易緊張關係的重大讓步並不太可能，因為雙方面臨經濟限制，同時也受到與華盛頓關係不確定性的影響，「目前，雙方在某種程度上都存在信心不足的問題。」

與此同時，法盛的加西亞-埃雷羅也警告，這項機制對歐洲而言可能是壞消息，因為它可能削弱歐盟關稅的可信度，並推高歐洲買家的成本。她指出，該機制強調增加中國投資，可能會加深歐盟對中國的依賴，同時也讓中國製造商在不支付關稅的情況下，以更高的利潤空間銷售產品。

