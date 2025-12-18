陸青年矛盾消費 瘋養生又熬夜加班打遊戲

大陸年輕人正在掀起一股養生風潮，展現出獨特的消費矛盾與生活哲學。根據電商數據顯示，30歲以下年輕族群對養生飲品和酒類的購買量同步增長，而皮拉提斯等改善體態並放鬆心情的運動，客群年齡也明顯下降。這種看似矛盾的現象—熬夜加班、打電動的同時更加注重養生，實際上反映了當代年輕人尋求生活平衡的藝術，不再是非黑即白的生活態度，而是在滿足不同需求中取得平衡。

在北京的一家皮拉提斯工作室，工作日下午可以看到許多年輕上班族前來運動。這種能改變體態又能放鬆心情的運動，成為養生年輕化浪潮下最受歡迎的活動之一。根據大陸調查機構的數據，運動健身網路搜索量在近一年增加了70%，其中20到30歲的用戶占比達到六成。一位北京上班族表示，她希望延長自己健康有活力的階段，認為不能被動等待生病後再治療。

北京的曾小姐，30出頭就開始練習皮拉提斯和禪柔，她的運動開銷占娛樂休閒費用的四成左右。在她身旁指導動作的北京皮拉提斯教練汪洋分享，她在大學前就接觸瑜伽，畢業後進修取得國際證照開始授課。汪洋觀察到，多年來她的學生年齡層越來越年輕。她回憶道，在中學時期去訓練時，同伴多是阿姨，但現在慢慢有很多年輕人加入，主要是因為現代工作壓力大。汪洋認為，年輕時就開始練習，日後身體僵硬的機率會比較低。

大陸青年的養生熱潮也反映在電商銷售數據上。天貓資料顯示，「新中式養生」產品的搜索量同比增長13倍，主要客群是30歲以下的年輕人。值得注意的是，同樣的年齡層，購買酒類的人數也翻倍增長，葡萄酒銷售更是成長了44%。

這種看似矛盾的消費現象—一邊擔心衰老，一邊繼續熬夜加班、打電動，實際上反映了當代年輕人的生活哲學。他們不再追求非黑即白的生活方式，而是在滿足不同需求中尋找平衡，展現出獨特的生活藝術。

