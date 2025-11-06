（圖／本報系資料照）

大陸這幾天連續推出促進台灣居民到大陸走走的措施，加上國台辦記者會每周一次，新增兩位發言人，可以看到，大陸對台政策正開始調整，對台更有自信、持續單方促進融合，未來預計還會有更多新政策出爐。

北京近期宣布，自11月5日起，符合條件的台灣居民可在深圳皇崗、羅湖等12個口岸應用「刷臉」智能通關，「全程不到20秒」；自20日起，辦理一次性台胞證（落地簽）辦理口岸將增加到100個，辦理只需30分鐘，每次可停留3個月，且正式台胞證最快4天就能拿到。

有此宣布，顯然大陸看到近期民進黨政府不斷阻礙兩岸各種交流，禁團令遲不解禁，把取得大陸定居證也列入除台灣籍的要件之一，讓台灣民眾到大陸多所畏懼。如今，到大陸可落地辦一次性台胞證，不留下紀錄，可以想見，未來至大陸走走看看的台灣民眾只會更多，大陸就此展現：你不讓我到台灣，我就把人找過來。

與此同時，大陸重慶市公安局日前宣布對民進黨立委沈伯洋立案偵查，指控其涉分裂國家犯罪，將依法追究刑責。很明顯，大陸把「軟的更軟、硬的更硬」的兩手策略玩得更靈活，更有自信。

唯一不變的是民進黨，面對大陸近期對台不斷出擊，民進黨除譴責、潑冷水外，拿不出辦法。既然大陸這麼多台辦官員想來、想開放團客赴台，那賴政府何不打蛇隨棍上，呼籲大陸立即開放。當兩岸有來也有往，兩邊接觸多了，我方也有機會或管道，就沈伯洋被立案偵查、明年深圳APEC我方與會權利等，表達我方的嚴正立場，而非只是兩手一攤。