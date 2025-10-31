陸飛船「神舟二十一」今晚發射！「90後」最年輕太空人成焦點

大陸載人太空船「神舟二十一號」今深夜11時44分將發射，這項任務由太空人張陸、武飛、張洪章擔任，其中1993年出生的武飛年僅32歲，是目前大陸年紀最輕的太空人，成為焦點。

武飛。（圖/翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，根據中國載人航天工程新聞發言人張靜波昨表示，神舟二十一號載人太空船將於今深夜11時44分發射，預計在太空停留6個月，展開27項科學與應用項目。

報導指出，3名太空人成為關注焦點，分別是張陸、武飛、張洪章，也是繼神舟十六號之後，再次由3名太空人執行任務，其年齡分別涵蓋「70後」、「80後」、「90後」。

其中張陸曾參與神舟十五號任務，武飛和張洪章是首次執行飛行任務，而最年輕的武飛年僅32歲，出生於內蒙古自治區包頭市，現為解放軍陸軍少校、中國航天科技集團公司空間技術研究院工程師，《科技日報》報導，武飛長期從事真空熱試驗，熟悉真空環境及空間站設備狀態與技術原理，是他成為太空人的優勢所在。

不僅如此，報導指出，武飛還是個「運動達人」，尤其籃球打得很好，報導指出，有一次一批學員到北京培訓，武飛負責現場協調等工作，「課餘時間，武飛和他們一起切磋球藝，結下了真摯的情誼。」

