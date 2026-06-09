陸首次主張日與那國島EEZ管轄權
（記者孫曜樟翻攝）
記者孫曜樟∕綜合報導
日菲將啟動專屬經濟區（ＥＥＺ）談判，兩艘大陸海警船三日在台灣東部外海航行後，進入沖繩縣與那國島南方海域的日本ＥＥＺ，並主張該區域是北京管轄海域，是大陸海警局首次在該區域主張管轄權。
我外交部九日表示，大陸無權在台灣東部海域主張執法權，趁機擴張管轄主張；日菲談判無涉台灣主權歸屬，而外交部也會堅定維護台灣海洋權益及漁民作業權利。
根據船舶追蹤網站數據指出，兩艘大陸海警船的其中一艘五月三十日從浙江港口出發後一路南下，並於六月一日在台灣東部外海將航向轉往東方，隨後在三日上午進入了日本的ＥＥＺ。
此後，該船在ＥＥＺ內朝偏北方向航行，於四日下午接近至與那國島以南約八十公里處，之後再度將航向轉往南方並駛離ＥＥＺ。直到八日，這兩艘船隻一直在周邊海域活動，日本海上保安廳持續進行警戒和監視。
面對日本海上保安廳的無線電喊話，大陸海警局船隻回答：「這是中國管轄海域的例行巡邏」。這應是大陸海警局船隻首次在與那國島南方的日本ＥＥＺ內，向海上保安廳主張管轄權。
我海巡署表示，大陸「海巡０６」、「海巡０８」、「海巡０９」、「東海救１１３」及「海警２２０２」等五艘公務船，九日上午十一時已於彭佳嶼東方四十浬（台灣限制水域外十二浬）持續向北遠離台灣海域，目前海巡艦艇仍持續監控中。期間曾對三艘航經商貨輪假冒管轄權廣播詢問，被海巡艦艇嚴正警告。
針對大陸海警在台灣海域活動日益頻繁，美國國務院發言人在聲明中表示，美方期待兩岸分歧能以和平、且「不受脅迫」的方式化解。
我國防部統計，自八日上午六時至九日上午六時，國軍偵獲六艘共艦、九艘公務船及一架共機侵擾東南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
其他人也在看
台股回血巴逆逆又虧了！買「這1檔秒慘跌」全網傻眼
財經中心／周孟漢報導受美股科技股反彈帶動下，台股今（9）日開高走高，盤中大漲逾1000點，站回44000點關卡，一甩昨（8）日慘跌的陰霾。不料，被網友們稱為「反指標女神」的網紅巴逆逆，卻沒有搭上這班紅利順風車，反而再度展現「冥王星反向超能力」，在臉書發文，貼出「這 1 檔」的慘烈走勢，直喊「是什麼交往前辛勤努力，交往後軟爛沒救的渣男嗎！？」文章曝光後，引來大批網友傻眼，直喊「拜託別買台積電！」。
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
不斷更新／7縣市雨量達「豪雨假」標準 高雄5區明天停班課
受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台近日易有短延時強降雨，中央氣象署風雨預測今天（9日）指出，明天全台有7縣市累積雨量已達停班停課標準，但是否放假須以各縣市政府決策為準。為維護山區民眾安全，明日那瑪夏區、
劉亦菲14歲氣質出眾！向太讚「劉媽更漂亮」 曝未再嫁內幕
38歲大陸女星劉亦菲，憑藉空靈仙氣外貌與優雅氣質，出道多年始終穩坐一線女星地位，被粉絲封為「神仙姐姐」。近日，香港知名製作人向太（陳嵐）在社群平台分享與劉亦菲初次見面的回憶，不僅盛讚她是「富養女兒最好的典範」，更透露其母親多年來為了女兒選擇終身未再婚，全心全意投入陪伴與栽培，引發網友熱烈討論。
又有韭菜翻車！佳必琪、群聯爆違約交割 金額逾1.7億元
台股今（9）日反彈逾1200點，今日根據證交所及櫃買中心公告，佳必琪（6197）與群聯（8299）雙雙遭券商申報違約交割，合計金額約1.72億元。
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
新竹便當店氣爆奪2命！消防員教「抹肥皂水揪漏氣」 謹記4步自保順序
新竹市東區高翠路一間今年才剛開幕的連鎖便當店，今（9日）凌晨疑似因瓦斯外洩引發嚴重的氣爆事故。強烈震波震碎周邊店家與民宅的門窗，導致多輛停放在路旁的汽機車嚴重毀損，其中隔壁麵包店的一對夫妻因遭倒塌的牆面重壓，搶救後仍宣告不治。消防粉專「消防神主牌」也特別發文，提醒民眾可透過肥皂水檢測瓦斯是否外洩，並注意瓦斯安全。
200萬國人注意！他「1水果」當點心 突然心臟亂跳險喪命
台灣約有200萬人有慢性腎病，飲食需特別小心。醫師洪永祥表示，一名70歲男子患有慢性腎病第三期，血壓控制得宜，但狂吃釋迦後第四天，他突然全身無力、胸悶、心跳極不規律，檢查才發現，因大啖釋迦導致高血鉀。臨床上，高血鉀可能導致心律不整、心臟驟停，相當致命。他感嘆，水果是健康食物，但此為臨床最常見的腎友水果悲劇。
雲端發票中4000元？ 劉亮佐險上當怒：祝願死光光
藝人劉亮佐近日在社群平台發文怒揭詐騙新招，分享自己收到一封疑似詐騙電子郵件，內容聲稱他的雲端發票中獎4000元。所幸他及時提高警覺、冷靜查證，才沒有落入陷阱。除了提醒民眾提高警覺外，他更氣憤痛斥：「祝願詐騙集團死光光！」劉亮佐透露，日前收到一封電子郵件，通知他雲端發票中了4000元獎金。看到中獎消息
腎友注意！「這些水果」是農藥常客：恐害急性腎損傷
水果是健康食物，醫師洪永祥表示，民眾購買水果時要注意有無農藥殘留，尤其慢性腎病患者的腎臟排除毒素較慢，農藥毒素會累積在腎小管，會造成嚴重的氧化壓力，毒害腎小管上皮細胞，造成急性腎損傷。根據一項統計，殘留率最高的水果依序為草莓、葡萄、桃子。
鼎泰豐最強不是小籠包？ 婦產科醫師狂讚「隱藏貨色」：這個更厲害
鼎泰豐的筷子引起熱議，婦產科醫師沈煌彬稱其為真正的「隱藏菜單」，認為手感卓越、操作順手。許多網友也對鼎泰豐筷子表達讚賞，強調其品質令人印象深刻。
雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
生活中心／尤乃妍報導近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台降下豪雨，部分地區甚至出現淹水情況，不少民眾抱怨一出門鞋子就濕透。對此，生活達人陳映如分享，只要在出門前多做「1個小動作」，就能降低鞋子進水、浸濕的機率，讓雨天外出也能保持雙腳乾爽。
小一兒在校掉乳牙！家長怒控老師沒顧好 揪醫問「這句」眾人全看傻
近期校園親師衝突頻傳，不少教師坦言，如今教學壓力愈來愈沉重，深怕一不小心就遇上「恐龍家長」。近日就有一名特殊教育老師分享，班上一名小一學生在校期間自然掉落乳牙，老師不僅第一時間妥善保存牙齒，還於放學時親自交還家長，沒想到卻遭家長質疑「沒有把孩子顧好」，甚至進一步詢問牙醫是否能向老師或校方求償，離譜情節曝光後，引發網友熱議。
馬太鞍溪暴漲工地主任連人帶車遭沖走 幸運枕木頭獲救、腦出血住院
受滯留鋒面及西南氣流影響，花蓮地區降雨不斷，馬太鞍溪水暴漲，鄧姓工地主任遭洪流連人帶車沖走，今天（9日）清晨被警義消和部落族人合力救出送醫。醫院表示，鄧男腦部受撞擊，有輕微腦出血，住院觀察，生命徵象穩定；救援人員則說，他幸運頭部枕在一根木頭上，「真命大」。
當公務員20年離職！他靠1招「年領千萬股利」：從此遊山玩水
財經中心／綜合報導許多上班族每個月拿到薪水後，會拿出一筆錢「存股」，長期下來可能累積可觀的被動收入，甚至改變整體人生規劃。經常分享投資知識的知名財經作家「不敗教主」陳重銘，近日分享當年告別20年的公務員生涯，如今靠著存股年領千萬股利的秘訣，「從此開始遊山玩水，享受人生」。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
全台水庫狂補2.1億噸水 湖山與南化蓄水率進入3字頭、曾文穩定回升
梅雨鋒面持雖然在部分地區造成零星災情，但也為全台各地水庫帶來了極為豐沛的雨量，經濟部水利署預估，這波降雨將為全台水庫帶來超過2億噸的豐沛水量，特別是前陣子降雨量表現
台股重挫別怕！ 唐綺陽：「4星座」財運事業運旺爆
星座專家唐綺陽公布6月8日至6月14日星座運勢，指出本週諸星齊聚巨蟹座，懷舊氛圍濃厚，民眾容易回憶過往人事物，討論家鄉美食名單；由於水星仍處於停滯階段，情緒波動較大，直覺能力提升，應多專注於安定自我的內心，避免衝動決策。
天虛星作祟！命理師斷言：四生肖財運亮紅燈
生活中心／張景竣報導隨著2026年即將進入下半年，不少人關心自己的荷包是否能大豐收。對此，命理老師姚本軍在臉書發文分享，指出紫微斗數中代表「預期與現實落差」的天虛星即將發威。在今年2026丙午年，有四類生肖在財務上將會產生強烈的不安定感，原本隱藏在內心的擔憂、焦慮與不安全感會變得更加活躍，恐面臨一場嚴峻的心理與財富考驗。
雨彈狂轟「蟑螂大軍恐鑽入家門」！最高飛5公尺 1滅蟑神招讓牠消失
梅雨鋒面來襲，各地雨勢明顯，要留意可能出現積淹水狀況，原本躲在水溝內的蟑螂還能被沖出來逃命，甚至跑進家中繁殖。對此，環境部提供防蟑有3不原則，不讓蟑螂有機會在家裡繁殖。