陸首次主張日與那國島EEZ管轄權

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大陸五艘公務船對三艘航經商貨輪假冒管轄權廣播詢問，被海巡艦艇嚴正警告。

（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟∕綜合報導

日菲將啟動專屬經濟區（ＥＥＺ）談判，兩艘大陸海警船三日在台灣東部外海航行後，進入沖繩縣與那國島南方海域的日本ＥＥＺ，並主張該區域是北京管轄海域，是大陸海警局首次在該區域主張管轄權。

我外交部九日表示，大陸無權在台灣東部海域主張執法權，趁機擴張管轄主張；日菲談判無涉台灣主權歸屬，而外交部也會堅定維護台灣海洋權益及漁民作業權利。

根據船舶追蹤網站數據指出，兩艘大陸海警船的其中一艘五月三十日從浙江港口出發後一路南下，並於六月一日在台灣東部外海將航向轉往東方，隨後在三日上午進入了日本的ＥＥＺ。

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此後，該船在ＥＥＺ內朝偏北方向航行，於四日下午接近至與那國島以南約八十公里處，之後再度將航向轉往南方並駛離ＥＥＺ。直到八日，這兩艘船隻一直在周邊海域活動，日本海上保安廳持續進行警戒和監視。

面對日本海上保安廳的無線電喊話，大陸海警局船隻回答：「這是中國管轄海域的例行巡邏」。這應是大陸海警局船隻首次在與那國島南方的日本ＥＥＺ內，向海上保安廳主張管轄權。

我海巡署表示，大陸「海巡０６」、「海巡０８」、「海巡０９」、「東海救１１３」及「海警２２０２」等五艘公務船，九日上午十一時已於彭佳嶼東方四十浬（台灣限制水域外十二浬）持續向北遠離台灣海域，目前海巡艦艇仍持續監控中。期間曾對三艘航經商貨輪假冒管轄權廣播詢問，被海巡艦艇嚴正警告。

針對大陸海警在台灣海域活動日益頻繁，美國國務院發言人在聲明中表示，美方期待兩岸分歧能以和平、且「不受脅迫」的方式化解。

我國防部統計，自八日上午六時至九日上午六時，國軍偵獲六艘共艦、九艘公務船及一架共機侵擾東南空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。