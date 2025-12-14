陸駐日館籲「進行海外公民登記」 前大使：中日關係好不起來了

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

日本首相高市早苗先前發表「台灣有事」相關言論，引發中日關係嚴重惡化，而在近日，大陸駐日本大使館發布通知，提醒在日公民進行「海外公民登記」。對此，我駐紐西蘭前代表介文汲研判，此舉是在告訴大陸在日公民，或是赴日旅遊、洽公公民，由於中日關係好不起來了，所以自己「要小心」，且也說明，大陸沒有主動舒緩與日本關係的計畫，並會持續施壓日本。

大陸駐日本大使館11日發布「駐日本大使館提醒在日中國公民進行『海外公民登記』」通知，表示為有效保護在日公民人身安全，進一步幫助在日公民更好獲得領事保護與服務，大陸外交部「中國領事」APP推出「海外公民登記」功能，並已全面上線。

大陸駐日使館提醒在日公民：請積極下載「中國領事」APP，或通過「中國領事」微信小程序參與登記，根據自身在日居住地址，選擇相應都道府縣，填寫相關資訊完成登記；請確保所填個人資訊真實、準確、完整，所填資料將受嚴格保護，駐日使領館將根據資料登記情況，有針對性地推送安全訊息，為在日大陸公民提供及時、有效的領事保護與協助。

介文汲今（14）日在政論節目《中天辣晚報》表示，大陸大使館提醒在日公民進行「海外公民登記」，是在告訴大陸在日公民，或是赴日旅遊、洽公公民，由於中日關係已好不起來，所以「要小心」，日本政府會對在日大陸公民採取什麼措施出現不確定性、日本民間仇中行為的可能性增加，所以要對在日大陸公民資料進行整理。

「將來需要大陸駐日使館出面協助，提前聯繫的事，它先把這個工作做好」，介文汲認為，此事說明，大陸沒有任何主動舒緩與日本關係的計畫，且會持續施壓日本，因此他直言，這是個很重要的訊息。

