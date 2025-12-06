陸駐港國安公署約談境外媒體與記者 要求「好自為之」不可觸法

大陸駐香港國家安全公署約談了境外新聞機構負責人與記者，強調任何媒體不得借「新聞自由」之名干涉中國內政、干預香港事務。所有在港外國新聞機構負責人及記者均有守法義務，並警告「希望自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線」。

根據大陸駐港國安公署官網6日消息，當天該公署依據「香港國安法」有關規定，針對近期宏福苑火災及香港立法會選舉的虛假資訊和炒作抹黑，「對一些在港外國新聞機構負責人及記者進行了約談」。

該公署指出，近期有外國媒體涉港報導罔顧事實、散播虛假資訊，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立，「傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知」，公署對此表示嚴重關切。公署強調，「新聞自由」與遵守法律並行不悖，任何媒體不得借「新聞自由」之名干涉中國內政、干預香港事務。所有在港外國新聞機構負責人及記者均有守法義務，必須遵守「香港基本法」、「香港國安法」和「香港維護國家安全條例」等各項法律，嚴格執行特區有關新聞報導的管理規定，嚴格恪守新聞職業操守，堅持真實準確、客觀公正的報導原則，不得編造傳播虛假資訊。

該公署並表示，希望在港外國新聞機構記者能夠秉持職業操守，客觀公正報導；希望嚴格遵守有關法律規定；「希望自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線」。正如公署發言人談話所指，對所有反中亂港分子「以災亂港」行徑絕不姑息，「勿謂言之不預」。公署「將一如既往密切關注媒體的相關報導」。公署申明支持特區政府始終堅持尊重和保障在港外國新聞機構記者依法在港從事採訪報導工作的合法權益，繼續提供必要的便利和幫助。

官方並未詳細公布究竟約談了哪些境外媒體與記者，也未正式宣告是否已採取相關司法行動。

此前香港宏福苑火災後，大陸駐港國家安全公署發言人12月3日發表談話表示，香港國安法例早已布下天羅地網，正張網以待。一切亂港言行都將記錄在案、終生追究；一切亂港陰謀都將無所遁形、徹底破產，我們絕不姑息、絕不手軟。只要觸碰法網，無論是躲在國外還是「藏身台灣」，都一定會受到法律的嚴懲。

港府發言人3日也對「外部勢力，包括反華傳媒機構，以及反中亂港分子」發表批評，指其不但就特區政府跟進大埔宏福苑火災的支援善後及調查工作發表失實和抹黑的言論，甚至搬弄是非、惡意攻擊救災工作，對此表示強烈不滿及反對。港府發言人強調：「任何意圖破壞救援工作、製造種種障礙的人，我們都不會姑息。無論他們身處何地，特區政府將竭盡全力、依法迎頭痛擊，確保正義得以伸張」。

