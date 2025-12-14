陸高中女老師新婚當天墜樓身亡 得年28歲

中國大陸一名女老師在新婚當天墜樓身亡。（示意圖／翻攝自pexels）





中國大陸河南省一名高中女老師驚傳在新婚當天，於所住的社區墜樓身亡，得年28歲，消息一出引發不小討論。

根據陸媒報導，事件發生在魯山縣堯山大道一處社區，有當地網友於12月12日發文指出，一名1995年後出生的高中女教師，在結婚當天從社區7樓墜落，當場失去生命跡象，相關消息也獲得社區住戶與殯儀館人員證實。

住在同一社區的女子向媒體表示，事發當天上午9點多，突然看到警車、救護車進入社區，她還以為是有人打架，沒想到不久後社區群組就傳出消息，說是新娘墜樓，讓住戶相當震驚。

廣告 廣告

據了解，死者是當地一所高中的女教師，事發當天正是她的新婚日，事後網路上也流出疑似她生前的聊天截圖，內容提到「自己其實並不想結婚」。對此，校方證實，死者確實是學校的老師，但對於詳細狀況並不清楚，也未進一步說明。

當地殯儀館人員指出，11日接收一名28歲高中女教師遺體，並表示該名女子是在新婚當天墜樓，隔天才送往殯儀館。目前相關單位，包括轄區派出所及街道辦事處，均尚未對外說明案情。

此外，有網友發文表示，死者是當地重點高中的歷史老師，生前的貼文說自己其實不想結婚，但父母以死相逼，逼著她相親、結婚，抗爭11年最終還是失敗，結果選擇在男方接親這天以極端方式結束生命，不過這說法尚未獲得證實。

網友發文表示，疑似是父母逼死者去相親。（圖／翻攝自微博@難捨深藍）

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

更多東森新聞報導

真的過不下去了？他疑先勒斃9歲兒 再驚傳墜樓亡

保母放任4歲女童獨自洗澡 她慘被嘔吐物噎死

物流龍頭「聯邦快遞」將關廠 大裁員856名員工

