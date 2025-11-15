陸高中運會射箭表演「女學生臉部中箭」急送醫 目擊者怒：20次只中2次

大陸中心／程正邦報導

中國廣東一所高中運動會有女學生被箭射傷臉，引發熱議。（圖／翻攝自微博）

一場原本充滿活力的校園運動會，竟因表演環節的安全疏失演變成一起驚悚意外。近日，大陸廣東佛山三水區一所高中在運動會開幕式進行射箭表演時，發生嚴重失誤，一名女學生不幸被弓箭射中臉部，當場血濺現場並被緊急送醫。事件在網路上傳開後，校方輕描淡寫的態度遭到輿論嚴厲批評，更有目擊者爆料箭手訓練不足，直指校園安全管理存在重大漏洞。

驚悚畫面流出：女學生臉上插箭急送醫

根據陸媒《新京報我們視頻》和《封面新聞》報導，這起意外發生在14日，有網友分享的影片顯示，在運動會開幕式中安排的射箭環節，一名箭手不慎失誤，射出的一支弓箭意外射中了旁邊一位女同學的臉部。

從流出的畫面可見，受傷的女學生用手抓著插在臉上的箭，狀似痛苦，一旁有看似是老師的女性緊急攙扶。事發後，女學生被立即送往佛山市三水區人民醫院急診。院方證實患者已轉至口腔科接受進一步治療，但對傷情細節不便透露。

一名目擊者向媒體指出，女學生的傷勢看起來雖非極重，但「箭插在皮肉裡」，場面令人心驚。院方表示，所幸學生並未自行拔箭，避免了可能造成二次傷害，但傷勢的最終評估仍待口腔科與相關專科的進一步診治。

一名女老師護送中箭的女學生緊急送醫，現場其他人卻事不關己，讓人心寒。（圖／翻攝自微博）

校方輕描淡寫惹眾怒：目擊者爆料命中率奇低

這起事故在陸網引發熱烈討論與對校方的強烈不滿。該校方針對女學生受傷一事回應稱，學生已獲得及時救治，目前情況穩定、恢復良好。然而，當校方被問及事故具體原因時，卻僅輕描淡寫地表示「已妥善處理」，甚至有媒體指出，校方人員在回應時語氣中還帶有笑意。

這種缺乏同理心和嚴肅態度的回應，立即在網路上引爆怒火。「不是你家孩子受傷，所以笑得出來嗎？」「輕描淡寫的背後是安全管理的大漏洞！」等批評留言不斷湧現。

爆料者氣憤指出，現場風大又是移動標靶，表演者射20次只中2次，直到發生意外才停手。（圖／翻攝自微博）

更有目擊者爆料，直指意外發生背後的安全管理嚴重缺失。該目擊者透露，負責射箭表演的學生，在平時射固定靶時命中率極低，大約 20 次只能射中 2 次。更何況運動會表演時，靶子很可能是移動靶，且過程中箭矢已因為風力影響不斷飄向人群，但表演者仍沒有停止動作，這不禁讓人質疑校方為何會讓訓練嚴重不足、且缺乏安全措施的學生進行如此高危險性的表演。

醫界人士則提醒，即使臉部傷勢不屬於危及生命的重傷，但臉部受傷，特別是可能留下疤痕，對青少年學生的外貌及心理健康會造成長期的負面影響，尤其青春期女學生對容貌的在意程度高，一旦留疤，後續的修復治療與心理壓力恐遠比想像中更複雜。校方除了妥善處理醫療和家屬溝通外，更應對表演活動的安全流程進行徹底檢討。

