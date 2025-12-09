陸高檔超市出包！麻薯盒驚現「活老鼠趴臥」 消費者嚇喊：人都懵了

1則「深圳山姆極速達麻薯盒中發現活老鼠」的消息，在社交平台快速傳播。（圖／翻攝自微博）

在大陸被視為中產階級消費品質標竿的山姆會員商店，正面臨一場突如其來的信任危機。9日淩晨，1則「深圳山姆極速達麻薯盒中發現活老鼠」的消息，在社交平台快速傳播，1小時內討論已達600餘人次。當事人聲稱，自己當晚透過網路在山姆會員商店訂購多項商品，打開卻驚見活老鼠，「那一刻人都嚇懵了」。

綜合陸媒報導，消費者表示，他於12月8日晚間透過山姆會員店App，使用「極速達」服務購買鮮奶、橙汁及1盒24枚裝Member's Mark原味麻薯等商品，未料在收到的銀色保溫袋中，竟發現1隻活生生的老鼠。

廣告 廣告

當事人提供的照片顯示，1隻深灰色老鼠被困在看似密封的透明塑膠盒中，正趴臥在麻薯間。畫面特寫可見部分麻薯表面有明顯凹陷與缺口，疑似遭啃食，嚇得消費者驚呼「打開那一刻人都嚇懵了。」他表示，當晚10時15分即向平台給出1星評價並附圖投訴，但與客服溝通時，對方僅以「正在核實，請耐心等待」回覆，未給出進一步處理方案。

1則「深圳山姆極速達麻薯盒中發現活老鼠」的消息，在社交平台快速傳播。（圖／翻攝自微博）

值得注意的是，爆料人坦言，網路上曝光的文字內容曾使用AI工具整理，但事件本身完全屬實，「文案是AI潤色的，但事情千真萬確。」面對外界質疑老鼠是否原本就在包裝內，他明確表示「我沒有必要騙人」。目前，該消費者已完整保存包括照片、影片、購物憑證及帶疑似齒痕的包裝材料等證據，並正透過多個途徑維權。

事件迅速登上熱搜，不少網友對畫面感到震驚，直言「心理陰影面積拉滿」；也有人質疑山姆的食品安全與品控流程，認為官方應盡速說明，「山姆不是全程都有監控嗎？把影片公布就能證實問題出在哪。」截至目前，山姆會員店尚未就事件作出正式回應。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

患難見真情2／被爆為許光漢「選邊站」 章廣辰還原不理張軒睿始末

日本青森強震！台旅客「搶先護電視」 日網友大讚：謝謝你們堅強又善良

她1舉動「害老公中教召」 網嗨：送前任進去！內幕曝光