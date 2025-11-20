陸高規格紀念胡耀邦110歲冥誕 習近平登泰山勉勵：邁向新高峰

《新華社》報導，紀念已故中共總書記胡耀邦誕辰110週年座談會，今在北京人民大會堂舉行，大陸國家主席習近平出席並發表講話，他強調要不忘初心、牢記使命、堅定歷史自信、增強歷史主動，「以一往無前的奮鬥姿態扎實推進各項事業」。

大陸國家主席習近平。（圖／美聯社）

據悉，胡耀邦被視為黨內改革派，曾任中共中央秘書長、中共中央主席和中共中央總書記。 1989年政治局會議討論中國教育改革議題時，胡耀邦突然因心臟病不支倒地，並於4月15日過世，享壽74歲。

報導表示，習近平回顧胡耀邦的卓越貢獻，「全黨同志要像他那樣堅持實事求是、矢志追求真理，自覺用黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作，在推進新時代中國特色社會主義的偉大實踐中不斷展現馬克思主義真理力量。」

習近平強調，胡耀邦積極倡導和推進改革開放，「全黨同志要像他那樣勇立時代潮頭、銳意改革創新，用啃硬骨頭的精神進一步全面深化改革，不斷解放和發展社會生產力、激發和增強社會活力。」

習近平指出，胡耀邦為發展經濟、讓人民盡快過上好日子，做了大量實事好事，「全黨同志要像他那樣始終心在人民、做到利歸天下，自覺踐行黨的根本宗旨，走好新時代黨的群眾路線，以扎實奮鬥不斷增強人民群眾獲得感幸福感安全感。」

習近平表示，「胡耀邦同志曾經說過，社會主義現代化建設的偉大征途好比登泰山，只要克服艱難困苦，就一定能夠征服『十八盤』，登上『南天門』，到達『玉皇頂』，然後再向新的高峰前進。」他籲不忘初心、牢記使命，堅定歷史自信，增強歷史主動，「以一往無前的奮鬥姿態紮實推進各項事業。」

